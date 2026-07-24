2 godine jamstva
Zauzima 45 % manje mjesta
2 košare, dvaput više obroka
Hrskavo i ravnomjerno pripremljeno uz tehnologiju Rapid Air
Pripremite 2 obroka u isto vrijeme
Naš kompaktni vertikalni Airfryer s dvije košare pojednostavljuje pripremu ukusnih obroka i štedi 45 % prostora na radnoj površini.*
Izuzetno veliki vertikalni Airfryer kapaciteta 10 l s dvije košare od 5 l. Naš Airfryer za obiteljske porcije lako obrađuje do 1,4 kg krumpirića, 2 kg povrća ili 24 pileća batka. Osim toga, u njega može stati cijelo pile od 1,2 kg u svaku košaru kapaciteta 5 l.
Uživajte u savršeno hrskavim i mekim obrocima zahvaljujući tehnologiji RapidAir za okomito kretanje zraka. Vrući zrak s vrha kruži oko hrane kako bi se osiguralo ravnomjerno kuhanje svaki put.
5.0
od 5
21
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
24/07/2026
Eesti
Lihtne aga asjalik
Kufi asendab kasutuse poolest ideaalselt eelmist laiemat mudelit kuid võtab oluliselt vähem ruumi. Kõik funktsioonid on lihtsalt arusaadavad, mõlemad sahtlid on hea mahutavusega. Vasakule küljele peab siiski ruumi jätma ventilatsiooniks, ei saa päris mööbli sisse integreerida või vastu seina panna vasaku küljega.
Prednosti
Kompaktne, suured sahtlid
Mane
ventilatsioon külje peal
Ova recenzija je napravljena za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-03-10
Ova recenzija je napravljena za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-03-10
Pätu123
16/07/2026
Eesti
Kompaktne, aga suur
Mahub meie köögis täpselt kööginurka, lihtne kasutada, sügavate sahtlitega. Eriti mugav nüüd terve pearoog lisanditega korraga valmis teha. Võtab vähem ruumi, kui eelmine fritüür, aga sahtlitesse mahub rohkem!
Prednosti
kompaktne, mahutab palju
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-05-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-05-01
Megan734
25/06/2026
Polska
Dio promocije
Gotowanie stało się przyjemniejsze
Jestem bardzo zadowolona z tego produktu.Urządzenie jest proste w obsłudze, szybko przygotowuje posiłki i pozwala robić dwa dania jednocześnie. Potrawy wychodzą chrupiące i smaczne, a gotowanie stało się znacznie wygodniejsze. Dużym plusem jest też jego konstrukcja, mimo dużej pojemności jest wysoki, a nie szeroki, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca na blacie. Korzystam z niego bardzo często i zdecydowanie polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-14
U usporedbi s drugim aparatima Airfryer tvrtke Philips
U usporedbi s domaćim krumpirićima pripremljenima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju
Interno laboratorijsko mjerenje NA46x s lososom i pilećim prsima u odnosu na upotrebu pećnice klase A. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o receptu