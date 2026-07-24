ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta

Serija 4000Vertikalni Airfryer

NA462/80

5
| (21) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
Naš vertikalni Airfryer s dvije košare kuha dva cijela obroka odjednom, istovremeno štedeći prostor. Štoviše, obroci su uvijek ukusno hrskavi i meki zahvaljujući tehnologiji RapidAir za okomito kretanje zraka.
Pogledajte sve prednosti

Oba jela savršeno su pripremljena i gotova u isto vrijeme

Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta

  • Zauzima 45 % manje mjesta

  • 2 košare, dvaput više obroka

  • Hrskavo i ravnomjerno pripremljeno uz tehnologiju Rapid Air

  • Pripremite 2 obroka u isto vrijeme

Složeni dizajn zauzima dvostruko manje prostora na radnoj površini

Složeni dizajn zauzima dvostruko manje prostora na radnoj površini

Naš kompaktni vertikalni Airfryer s dvije košare pojednostavljuje pripremu ukusnih obroka i štedi 45 % prostora na radnoj površini.*

2 košare, dvostruki kapacitet

2 košare, dvostruki kapacitet

Izuzetno veliki vertikalni Airfryer kapaciteta 10 l s dvije košare od 5 l. Naš Airfryer za obiteljske porcije lako obrađuje do 1,4 kg krumpirića, 2 kg povrća ili 24 pileća batka. Osim toga, u njega može stati cijelo pile od 1,2 kg u svaku košaru kapaciteta 5 l.

Hrskavo i ravnomjerno kuhano uz do 90 % manje masnoće**

Hrskavo i ravnomjerno kuhano uz do 90 % manje masnoće**

Uživajte u savršeno hrskavim i mekim obrocima zahvaljujući tehnologiji RapidAir za okomito kretanje zraka. Vrući zrak s vrha kruži oko hrane kako bi se osiguralo ravnomjerno kuhanje svaki put.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

21

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

24/07/2026

Eesti

Eesti

Lihtne aga asjalik

Kufi asendab kasutuse poolest ideaalselt eelmist laiemat mudelit kuid võtab oluliselt vähem ruumi. Kõik funktsioonid on lihtsalt arusaadavad, mõlemad sahtlid on hea mahutavusega. Vasakule küljele peab siiski ruumi jätma ventilatsiooniks, ei saa päris mööbli sisse integreerida või vastu seina panna vasaku küljega.

Prednosti

Kompaktne, suured sahtlid

Mane

ventilatsioon külje peal

Ova recenzija je napravljena za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-03-10

Ova recenzija je napravljena za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-03-10

16/07/2026

Eesti

Eesti

Kompaktne, aga suur

Mahub meie köögis täpselt kööginurka, lihtne kasutada, sügavate sahtlitega. Eriti mugav nüüd terve pearoog lisanditega korraga valmis teha. Võtab vähem ruumi, kui eelmine fritüür, aga sahtlitesse mahub rohkem!

Prednosti

kompaktne, mahutab palju

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-05-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-05-01

25/06/2026

Polska

Polska

Gotowanie stało się przyjemniejsze

Jestem bardzo zadowolona z tego produktu.Urządzenie jest proste w obsłudze, szybko przygotowuje posiłki i pozwala robić dwa dania jednocześnie. Potrawy wychodzą chrupiące i smaczne, a gotowanie stało się znacznie wygodniejsze. Dużym plusem jest też jego konstrukcja, mimo dużej pojemności jest wysoki, a nie szeroki, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca na blacie. Korzystam z niego bardzo często i zdecydowanie polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-06-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-06-14

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. U usporedbi s drugim aparatima Airfryer tvrtke Philips

  2. U usporedbi s domaćim krumpirićima pripremljenima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju

  3. Interno laboratorijsko mjerenje NA46x s lososom i pilećim prsima u odnosu na upotrebu pećnice klase A. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o receptu