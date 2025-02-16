2 godine jamstva
Prozor za kuhanje
Tehnologija RapidAir Plus
16 funkcija kuhanja u 1 aparatu
Štedi vrijeme i energiju
Patentirana tehnologija RapidAir Plus s jedinstvenim zvjezdastim dizajnom distribuira vrući zrak oko hrane i kroz nju uz brži protok zraka, osiguravajući ravnomjerno kuhanja iznutra i izvana radi postizanja ukusnih domaćih obroka za 30 % manje vremena*
Nema više nagađanja. Promatrajte hranu dok kuhate i prepoznajte kad je savršeno pripremljena. Osmišljen u dizajnu koji vam omogućuje da kuhate sa stilom.
83 % naših potrošača smatra da su pileći bataci pečeni u aparatu Philips Airfryer serije 3000 ukusniji od onih pečenih u pećnici.******
4.9
od 5
7
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Martinka_k
16/02/2025
Česká republika
Super fritéza
Líbí se mi intuitivní ovládání a praktické přednastavené programy, které zjednodušují přípravu pokrmů. Skvělým doplňkem je mobilní aplikace s množstvím receptů a funkcí upozornění na promíchání jídla. Oceňuji také snadnou údržbu – odnímatelné části lze bez problémů mýt v myčce. A průhledné okénko? Perfektní detail, díky kterému mám vždy přehled o tom, jak se jídlo uvnitř připravuje, aniž bych musel fritézu otevírat.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Katy Č.
16/02/2025
Česká republika
Fritéza s pěkným designem
Fritéza se je opravdu ozdobou mé kuchyně. Z počátku jsem se bála ovládání, ale vše je tak intuitivní, dotykový displej je příjemný a v kombinaci s aplikací HomeID je vše tak snadné. Najdu tam recepty včetně postupu, jak na to. To je přesně pro mě, šetří mi čas a nervy. Úplně první jsem zkoušela připravit řízky, měla jsem je hotové za 12 minut, byly šťavnaté a křupavé. Za mě skvělá volba, jak dětem dopřát jejich oblíbená jídla zdravěji. Koš se čísti snadno, jednoduše se opláchne pod vodou. Tento výrobek se jeví jako kvalitně zpracovaný, jsem moc spokojená.
Prednosti
Pěkný design, kvalitní provedení, aplikace s recepty
Mane
Zatím nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
call_me_luciii
15/02/2025
Česká republika
Perfektní jídla
Philips 3000 Series je spolehlivý pomocník do kuchyně. Už téměř nepoužívám nic jiného k vaření. Své oblíbené jídla si nyní můžu udělat ve zdravější verzi a musím říct, že třeba lepší hranolky jsem nejedla. Maso je šťavnaté, sladké výborné... Navíc technologie RapidAir Plus zajišťuje rychlé a rovnoměrné propečení. Fritéza má zabudované sklo, přes které se můžete dívat, jak se jídlo vevnitř krásně propéká bez nutnosti ji otevřít. Oceňuji košík, které bezvadně odděluje tuk. V aplikaci HomeID najdete opravdu spoustu skvělých receptů. Velikost je tak akorát, má objem 4,2 l a díky tomu, že se dají části fritézy oddělit, tak se i snadno čistí a lze ty části vložit do myčky. Já mohu tuto horkovzdušnou fritézu jedině doporučit.
Prednosti
Kvalitní, rovnoměrně se v něm jídlo propéká, designový, má sledovací okénko, má odnímatelné části, které lze vložit do myčky, několik programů, praktický košík
Mane
zabírá dost místa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
U usporedbi s domaćim krumpirićima prženima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju
U usporedbi s aparatima Philips Airfryer s tehnologijom RapidAir
Pileći batak: do 40 % manje masti u odnosu na standardnu pripremu
Broj recepata može se razlikovati ovisno o državi
Postotci se temelje na internom laboratorijskom mjerenju s aparatima Philips Airfryer; kuhanje jednog komada pilećih prsa (AF postavka 160 °C bez prethodnog zagrijavanja) ili fileta lososa (AF postavka 200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na upotrebu pećnice klase A. Točni postotci mogu se razlikovati ovisno o proizvodu.
MetrixLab testiranje provedeno na 30 postojećih korisnika aparata Philips Airfryer serije 3000, srpanj 2024.