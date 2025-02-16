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  • Promatrajte kako hrana cvrči i okusite raznolikost
  • Promatrajte kako hrana cvrči i okusite raznolikost
  • Promatrajte kako hrana cvrči i okusite raznolikost
  • Promatrajte kako hrana cvrči i okusite raznolikost
  • Promatrajte kako hrana cvrči i okusite raznolikost
  • Promatrajte kako hrana cvrči i okusite raznolikost
  • Promatrajte kako hrana cvrči i okusite raznolikost
  • Promatrajte kako hrana cvrči i okusite raznolikost
  • Promatrajte kako hrana cvrči i okusite raznolikost
  • Promatrajte kako hrana cvrči i okusite raznolikost
  • Promatrajte kako hrana cvrči i okusite raznolikost
  • Promatrajte kako hrana cvrči i okusite raznolikost
  • Promatrajte kako hrana cvrči i okusite raznolikost
  • Promatrajte kako hrana cvrči i okusite raznolikost
  • Promatrajte kako hrana cvrči i okusite raznolikost
  • Promatrajte kako hrana cvrči i okusite raznolikost

Serija 3000Airfryer kapaciteta 4,2 l

NA322/00

4.9
| (7) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Promatrajte kako hrana cvrči i okusite raznolikost
Ne morate stati na prženju uz 16 funkcija, od onih za brzo pečenje do sati pirjanja. Ukusni domaći obroci u nekoliko jednostavnih koraka. Kroz elegantni prozorčić možete vidjeti kad sve bude savršeno pripremljeno, hrskavo i mekano.
Pogledajte sve prednosti

Hrskavo, mekano i ravnomjerno pripremljeno svaki put

Promatrajte kako hrana cvrči i okusite raznolikost

  • Prozor za kuhanje

  • Tehnologija RapidAir Plus

  • 16 funkcija kuhanja u 1 aparatu

  • Štedi vrijeme i energiju

Brzo, ravnomjerno kuhanje uz tehnologiju RapidAir Plus

Brzo, ravnomjerno kuhanje uz tehnologiju RapidAir Plus

Patentirana tehnologija RapidAir Plus s jedinstvenim zvjezdastim dizajnom distribuira vrući zrak oko hrane i kroz nju uz brži protok zraka, osiguravajući ravnomjerno kuhanja iznutra i izvana radi postizanja ukusnih domaćih obroka za 30 % manje vremena*

Elegantni prozor za kuhanje kako biste mogli paziti na hranu

Elegantni prozor za kuhanje kako biste mogli paziti na hranu

Nema više nagađanja. Promatrajte hranu dok kuhate i prepoznajte kad je savršeno pripremljena. Osmišljen u dizajnu koji vam omogućuje da kuhate sa stilom.

Bez kompromisa po pitanju okusa

Bez kompromisa po pitanju okusa

83 % naših potrošača smatra da su pileći bataci pečeni u aparatu Philips Airfryer serije 3000 ukusniji od onih pečenih u pećnici.******

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

7

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

16/02/2025

Česká republika

Česká republika

Super fritéza

Líbí se mi intuitivní ovládání a praktické přednastavené programy, které zjednodušují přípravu pokrmů. Skvělým doplňkem je mobilní aplikace s množstvím receptů a funkcí upozornění na promíchání jídla. Oceňuji také snadnou údržbu – odnímatelné části lze bez problémů mýt v myčce. A průhledné okénko? Perfektní detail, díky kterému mám vždy přehled o tom, jak se jídlo uvnitř připravuje, aniž bych musel fritézu otevírat.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

16/02/2025

Česká republika

Česká republika

Fritéza s pěkným designem

Fritéza se je opravdu ozdobou mé kuchyně. Z počátku jsem se bála ovládání, ale vše je tak intuitivní, dotykový displej je příjemný a v kombinaci s aplikací HomeID je vše tak snadné. Najdu tam recepty včetně postupu, jak na to. To je přesně pro mě, šetří mi čas a nervy. Úplně první jsem zkoušela připravit řízky, měla jsem je hotové za 12 minut, byly šťavnaté a křupavé. Za mě skvělá volba, jak dětem dopřát jejich oblíbená jídla zdravěji. Koš se čísti snadno, jednoduše se opláchne pod vodou. Tento výrobek se jeví jako kvalitně zpracovaný, jsem moc spokojená.

Prednosti

Pěkný design, kvalitní provedení, aplikace s recepty

Mane

Zatím nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

15/02/2025

Česká republika

Česká republika

Perfektní jídla

Philips 3000 Series je spolehlivý pomocník do kuchyně. Už téměř nepoužívám nic jiného k vaření. Své oblíbené jídla si nyní můžu udělat ve zdravější verzi a musím říct, že třeba lepší hranolky jsem nejedla. Maso je šťavnaté, sladké výborné... Navíc technologie RapidAir Plus zajišťuje rychlé a rovnoměrné propečení. Fritéza má zabudované sklo, přes které se můžete dívat, jak se jídlo vevnitř krásně propéká bez nutnosti ji otevřít. Oceňuji košík, které bezvadně odděluje tuk. V aplikaci HomeID najdete opravdu spoustu skvělých receptů. Velikost je tak akorát, má objem 4,2 l a díky tomu, že se dají části fritézy oddělit, tak se i snadno čistí a lze ty části vložit do myčky. Já mohu tuto horkovzdušnou fritézu jedině doporučit.

Prednosti

Kvalitní, rovnoměrně se v něm jídlo propéká, designový, má sledovací okénko, má odnímatelné části, které lze vložit do myčky, několik programů, praktický košík

Mane

zabírá dost místa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

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Upozorenja

  1. U usporedbi s domaćim krumpirićima prženima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju

  2. U usporedbi s aparatima Philips Airfryer s tehnologijom RapidAir

  3. Pileći batak: do 40 % manje masti u odnosu na standardnu pripremu

  4. Broj recepata može se razlikovati ovisno o državi

  5. Postotci se temelje na internom laboratorijskom mjerenju s aparatima Philips Airfryer; kuhanje jednog komada pilećih prsa (AF postavka 160 °C bez prethodnog zagrijavanja) ili fileta lososa (AF postavka 200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na upotrebu pećnice klase A. Točni postotci mogu se razlikovati ovisno o proizvodu.

  6. MetrixLab testiranje provedeno na 30 postojećih korisnika aparata Philips Airfryer serije 3000, srpanj 2024.