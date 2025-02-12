Philips Air Fryer Ovi XL NA130/00 to nowoczesne urządzenie, które zdecydowanie ułatwia przygotowanie posiłków. Można w nim przyrządzić mięso, rybę, frytki, pieczone warzywa, zapiekankę, pizzę, calzone, krewetki, bułeczki, placki, a nawet ciasto, muffinki, rogaliki, pączki, suszone owoce, grzanki i wiele innych. Urządzenie daje możliwość pieczenia, podgrzewania, zapiekania, grillowania, a nawet rozmrażania. Dostępnych jest wiele różnorodnych przepisów z których można skorzystać. Potrawy przygotowane w tej frytkownicy beztłuszczowej są dużo zdrowsze, a jednocześnie bardzo smaczne. Dzięki zastosowanej technologii RapidAir można przygotować posiłek w krótszym czasie i zużywając mniej energii. Urządzenie jest intuicyjne, aby zacząć z niego korzystać nie potrzeba instrukcji, ma dwa pokrętła - z regulacją temperatury i timerem. Jest bezpieczne w użytkowaniu, ku mojemu zaskoczeniu obudowa nie nagrzewa się zbyt mocno, mimo pieczenia w temperaturze 200 stopni, a podczas wyjmowania potrawy nie bucha gorącą parą, jak to zazwyczaj jest przy korzystaniu z piekarnika. Podczas pieczenia można w każdej chwili wysunąć pojemnik i sprawdzić stopień wypieczenia. Dużym plusem jest duża pojemność 6,2l, dzięki czemu możemy za jednym razem przygotować lub podgrzać posiłek dla całej rodziny. Zdecydowanie jest to produkt godny polecenia i przydatny w każdym domu.