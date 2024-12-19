ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite
  • Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite
  • Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite
  • Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite
  • Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite
  • Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite
  • Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite
  • Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite
  • Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite
  • Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite

Serija 3000Airfryer s dvije košare

NA352/00

5
| (20) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite
Philipsov Airfryer serije 3000 s dvije košare omogućit će vam dva jela koja su vruća i gotova u isto vrijeme. Uživajte u ukusnom i zdravom kuhanju uz veliku ladicu za glavna jela za cijelu obitelj i manju ladicu za priloge ili pojedinačne porcije.
Pogledajte sve prednosti

Hrskavo, mekano i ravnomjerno pripremljeno svaki put

Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite

  • Osmišljen za uravnotežene obroke

  • 2 košare, 2 veličine

  • Točka 3 Spremno u isto vrijeme

Hrskavo, mekano i ravnomjerno kuhano uz tehnologiju Rapid Air Plus

Hrskavo, mekano i ravnomjerno kuhano uz tehnologiju Rapid Air Plus

Hrana više nikada neće zagorjeti ili biti nedovoljno kuhana. Naš patentirani dizajn optimizira cirkulaciju topline, tako da ne ide samo oko hrane, već i kroz nju kako bi se postigli najbolji rezultati: hrskava, mekana, ravnomjerno pripremljena hrana svaki put.

2 ladice i 2 veličine za svaki obrok

2 ladice i 2 veličine za svaki obrok

2 ladice za prženje zrakom: velika ladica savršena je za glavna jela, krumpiriće i sve što najviše volite. Manju ladicu upotrijebite za priloge, povrće i grickalice.

Uskladite vrijeme kako bi obje strane bile spremne u isto vrijeme.

Uskladite vrijeme kako bi obje strane bile spremne u isto vrijeme.

Automatski uskladite vrijeme kuhanja u 2 ladice kako bi sva vaša hrana bila spremna u isto vrijeme za zajedničko posluživanje. Jedan obrok, svjež i topao.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

20

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

19/12/2024

Slovenija

Slovenija

Priporočam

Super izbira za vse, ki se radi prehranjujejo bolj zdravo. Brez problema pripravi prigrizke, ki so hrustljavi kot tisti pripravljeni v olju. Uporaba je enostavna, nastavitve so jasne. Prava odločitev in super pridobitev v naši kuhinji!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro

16/12/2024

Slovenija

Slovenija

Zadovoljni

Super! Je resnično preprost za uporabo in hrana se pripravi hitro. Najbolj mi je všeč, da brez težav naredim hrustljav krompirček ali piščanca, pa da pri tem skoraj ni olja. Čiščenje je enostavno, saj se odstrani košara, ki jo lahko opereš v pomivalnem stroju. Pohvalila bi tudi, da se aparat hitro segreje in da prihranimo veliko časa v primerjavi z običajnim kuhanjem. Definitivno priporočam, če želite hitro in zdravo pripraviti obroke.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro

15/12/2024

Slovenija

Slovenija

Vrhunski aparat!

Všeč mi je, da lahko nastavim različne temperature za obe košarici, kar omogoča pripravo različnih jedi hkrati. Priprava hrane je hitra in enostavna, okus pa odličen – vse, kar sem pričakoval!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. U usporedbi s domaćim krumpirićima prženima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju.

  2. Test izveden na kobasicama u lijevoj košari u usporedbi s tradicionalnim konvekcijskim pećnicama.

  3. Test izveden na kobasicama u lijevoj košari u usporedbi s tradicionalnim konvekcijskim pećnicama.