2 godine jamstva
Osmišljen za uravnotežene obroke
2 košare, 2 veličine
Točka 3 Spremno u isto vrijeme
Hrana više nikada neće zagorjeti ili biti nedovoljno kuhana. Naš patentirani dizajn optimizira cirkulaciju topline, tako da ne ide samo oko hrane, već i kroz nju kako bi se postigli najbolji rezultati: hrskava, mekana, ravnomjerno pripremljena hrana svaki put.
2 ladice za prženje zrakom: velika ladica savršena je za glavna jela, krumpiriće i sve što najviše volite. Manju ladicu upotrijebite za priloge, povrće i grickalice.
Automatski uskladite vrijeme kuhanja u 2 ladice kako bi sva vaša hrana bila spremna u isto vrijeme za zajedničko posluživanje. Jedan obrok, svjež i topao.
5.0
od 5
20
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Pomaranca06
19/12/2024
Slovenija
Priporočam
Super izbira za vse, ki se radi prehranjujejo bolj zdravo. Brez problema pripravi prigrizke, ki so hrustljavi kot tisti pripravljeni v olju. Uporaba je enostavna, nastavitve so jasne. Prava odločitev in super pridobitev v naši kuhinji!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro
December23
16/12/2024
Slovenija
Zadovoljni
Super! Je resnično preprost za uporabo in hrana se pripravi hitro. Najbolj mi je všeč, da brez težav naredim hrustljav krompirček ali piščanca, pa da pri tem skoraj ni olja. Čiščenje je enostavno, saj se odstrani košara, ki jo lahko opereš v pomivalnem stroju. Pohvalila bi tudi, da se aparat hitro segreje in da prihranimo veliko časa v primerjavi z običajnim kuhanjem. Definitivno priporočam, če želite hitro in zdravo pripraviti obroke.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro
tomato03
15/12/2024
Slovenija
Vrhunski aparat!
Všeč mi je, da lahko nastavim različne temperature za obe košarici, kar omogoča pripravo različnih jedi hkrati. Priprava hrane je hitra in enostavna, okus pa odličen – vse, kar sem pričakoval!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro
U usporedbi s domaćim krumpirićima prženima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju.
Test izveden na kobasicama u lijevoj košari u usporedbi s tradicionalnim konvekcijskim pećnicama.
Test izveden na kobasicama u lijevoj košari u usporedbi s tradicionalnim konvekcijskim pećnicama.