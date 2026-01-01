2 složene košare, dvostruki kapacitet

Izuzetno veliki Airfryer kapaciteta 10 l s dvije vertikalne košare od 5 l. Naš Airfryer za obiteljske porcije lako obrađuje do 1,4 kg krumpirića, 2 kg povrća ili 24 pileća batka. Osim toga, u njega može stati cijelo pile od 1,2 kg u svaku košaru kapaciteta 5 l.