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Sve serije

  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
  • Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta

Serija 4000Vertikalni Airfryer

NA461/00

Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta
Naš vertikalni Airfryer s dvijek košare kuha dva cijela obroka odjednom, istovremeno štedeći prostor. Štoviše, obroci su uvijek ukusno hrskavi i meki zahvaljujući tehnologiji RapidAir za okomito kretanje zraka.
Pogledajte sve prednosti

Oba jela savršeno su pripremljena i gotova u isto vrijeme

Dvaput više obroka, 45 % manje mjesta

  • Zauzima 45 % manje mjesta

  • 2 košare, dva puta više obroka

  • Hrskavo i ravnomjerno pripremljeno uz tehnologiju Rapid Air

  • Pripremite 2 obroka u isto vrijeme

Složeni dizajn zauzima dvostruko manje prostora na radnoj površini

Složeni dizajn zauzima dvostruko manje prostora na radnoj površini

Naš kompaktni vertikalni Airfryer pojednostavljuje pripremu ukusnih obroka i štedi 45 % prostora na radnoj površini.*

2 složene košare, dvostruki kapacitet

2 složene košare, dvostruki kapacitet

Izuzetno veliki Airfryer kapaciteta 10 l s dvije vertikalne košare od 5 l. Naš Airfryer za obiteljske porcije lako obrađuje do 1,4 kg krumpirića, 2 kg povrća ili 24 pileća batka. Osim toga, u njega može stati cijelo pile od 1,2 kg u svaku košaru kapaciteta 5 l.

Hrskavo i ravnomjerno kuhano uz do 90 % manje masnoće**

Hrskavo i ravnomjerno kuhano uz do 90 % manje masnoće**

Uživajte u savršeno hrskavim i mekim obrocima zahvaljujući tehnologiji RapidAir za okomito kretanje zraka. Vrući zrak s vrha kruži oko hrane kako bi se osiguralo ravnomjerno kuhanje svaki put.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. U usporedbi s drugim aparatima Airfryer tvrtke Philips

  2. U usporedbi s domaćim krumpirićima pripremljenima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju

  3. Interno laboratorijsko mjerenje NA46x s lososom i pilećim prsima u odnosu na upotrebu pećnice klase A. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o receptu