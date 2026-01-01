2 godine jamstva
NA461/00
Zauzima 45 % manje mjesta
2 košare, dva puta više obroka
Hrskavo i ravnomjerno pripremljeno uz tehnologiju Rapid Air
Pripremite 2 obroka u isto vrijeme
Naš kompaktni vertikalni Airfryer pojednostavljuje pripremu ukusnih obroka i štedi 45 % prostora na radnoj površini.*
Izuzetno veliki Airfryer kapaciteta 10 l s dvije vertikalne košare od 5 l. Naš Airfryer za obiteljske porcije lako obrađuje do 1,4 kg krumpirića, 2 kg povrća ili 24 pileća batka. Osim toga, u njega može stati cijelo pile od 1,2 kg u svaku košaru kapaciteta 5 l.
Uživajte u savršeno hrskavim i mekim obrocima zahvaljujući tehnologiji RapidAir za okomito kretanje zraka. Vrući zrak s vrha kruži oko hrane kako bi se osiguralo ravnomjerno kuhanje svaki put.
Recenzije
U usporedbi s drugim aparatima Airfryer tvrtke Philips
U usporedbi s domaćim krumpirićima pripremljenima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju
Interno laboratorijsko mjerenje NA46x s lososom i pilećim prsima u odnosu na upotrebu pećnice klase A. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o receptu