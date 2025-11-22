2 godine jamstva
Prozor za kuhanje
Tehnologija RapidAir Plus
16 funkcija kuhanja u 1 aparatu
Štedi vrijeme i energiju
Patentirana tehnologija RapidAir Plus s jedinstvenim zvjezdastim dizajnom distribuira vrući zrak oko hrane i kroz nju uz brži protok zraka, osiguravajući ravnomjerno kuhanja iznutra i izvana radi postizanja ukusnih domaćih obroka za 30 % manje vremena*
Nema više nagađanja. Promatrajte hranu dok kuhate i prepoznajte kad je savršeno pripremljena. Osmišljen u dizajnu koji vam omogućuje da kuhate sa stilom.
83 % naših potrošača smatra da su pileći bataci pečeni u aparatu Philips Airfryer serije 3000 ukusniji od onih pečenih u pećnici.******
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Мери79
22/11/2025
България
Уникален.Голямо удобство. Бързо лесно,вкусно и най важното здравословно.
Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Hrissis
03/11/2024
България
Новият Шеф готвач вкъщи
До сега не бяхме ползвали подобен продукт, но вече е неизменен помощник в нашата кухня. От хрупкави и здравословни картофки до сочна и вкусна пържола, бърза закуска, печива, замразени храни, но и сушене на плодове (любимата функция, която използваме). Препоръчвам!
Prednosti
Тиха работа, бързина, здравословно приготвена храна
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
U usporedbi s domaćim krumpirićima prženima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju
U usporedbi s aparatima Philips Airfryer s tehnologijom RapidAir
Pileći batak: do 40 % manje masti u odnosu na standardnu pripremu
Broj recepata može se razlikovati ovisno o državi
Postotci se temelje na internom laboratorijskom mjerenju s aparatima Philips Airfryer; kuhanje jednog komada pilećih prsa (AF postavka 160 °C bez prethodnog zagrijavanja) ili fileta lososa (AF postavka 200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na upotrebu pećnice klase A. Točni postotci mogu se razlikovati ovisno o proizvodu.
MetrixLab testiranje provedeno na 30 postojećih korisnika aparata Philips Airfryer serije 3000, srpanj 2024.