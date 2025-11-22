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  • Promatrajte kako se hrana priprema
  • Promatrajte kako se hrana priprema
  • Promatrajte kako se hrana priprema
  • Promatrajte kako se hrana priprema
  • Promatrajte kako se hrana priprema
  • Promatrajte kako se hrana priprema
  • Promatrajte kako se hrana priprema
  • Promatrajte kako se hrana priprema
  • Promatrajte kako se hrana priprema
  • Promatrajte kako se hrana priprema
  • Promatrajte kako se hrana priprema
  • Promatrajte kako se hrana priprema
  • Promatrajte kako se hrana priprema
  • Promatrajte kako se hrana priprema
  • Promatrajte kako se hrana priprema
  • Promatrajte kako se hrana priprema

Serija 3000Airfryer kapaciteta 7,2 l

NA342/00

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Promatrajte kako se hrana priprema
Birajte između 16 funkcija pripreme hrane u Airfryeru. Dd pečenja i grilanja do odmrzavanja i podgrijavanja. Od ukusnih, potpuno domaćih obroka dijeli vas samo nekoliko jednostavnih koraka. Osim toga, tu je i prozor čiji vam dizajn omogućuje da provjerite je li obrok spreman i izgleda li hrana savršeno hrskavo i zlatne boje.
Pogledajte sve prednosti

Hrskavo, mekano i ravnomjerno pripremljeno svaki put

Promatrajte kako se hrana priprema

  • Prozor za kuhanje

  • Tehnologija RapidAir Plus

  • 16 funkcija kuhanja u 1 aparatu

  • Štedi vrijeme i energiju

Brzo, ravnomjerno kuhanje uz tehnologiju RapidAir Plus

Brzo, ravnomjerno kuhanje uz tehnologiju RapidAir Plus

Patentirana tehnologija RapidAir Plus s jedinstvenim zvjezdastim dizajnom distribuira vrući zrak oko hrane i kroz nju uz brži protok zraka, osiguravajući ravnomjerno kuhanja iznutra i izvana radi postizanja ukusnih domaćih obroka za 30 % manje vremena*

Elegantni prozor za kuhanje kako biste mogli paziti na hranu

Elegantni prozor za kuhanje kako biste mogli paziti na hranu

Nema više nagađanja. Promatrajte hranu dok kuhate i prepoznajte kad je savršeno pripremljena. Osmišljen u dizajnu koji vam omogućuje da kuhate sa stilom.

Bez kompromisa po pitanju okusa

Bez kompromisa po pitanju okusa

83 % naših potrošača smatra da su pileći bataci pečeni u aparatu Philips Airfryer serije 3000 ukusniji od onih pečenih u pećnici.******

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

22/11/2025

България

България

Уникален.Голямо удобство. Бързо лесно,вкусно и най важното здравословно.

Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

03/11/2024

България

България

Новият Шеф готвач вкъщи

До сега не бяхме ползвали подобен продукт, но вече е неизменен помощник в нашата кухня. От хрупкави и здравословни картофки до сочна и вкусна пържола, бърза закуска, печива, замразени храни, но и сушене на плодове (любимата функция, която използваме). Препоръчвам!

Prednosti

Тиха работа, бързина, здравословно приготвена храна

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

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Upozorenja

  1. U usporedbi s domaćim krumpirićima prženima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju

  2. U usporedbi s aparatima Philips Airfryer s tehnologijom RapidAir

  3. Pileći batak: do 40 % manje masti u odnosu na standardnu pripremu

  4. Broj recepata može se razlikovati ovisno o državi

  5. Postotci se temelje na internom laboratorijskom mjerenju s aparatima Philips Airfryer; kuhanje jednog komada pilećih prsa (AF postavka 160 °C bez prethodnog zagrijavanja) ili fileta lososa (AF postavka 200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na upotrebu pećnice klase A. Točni postotci mogu se razlikovati ovisno o proizvodu.

  6. MetrixLab testiranje provedeno na 30 postojećih korisnika aparata Philips Airfryer serije 3000, srpanj 2024.