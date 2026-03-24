ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Serija 3000 Airfryer kapaciteta 7,2 l

Podrška

Serija 3000Airfryer kapaciteta 7,2 l

NA342/00

Serija 3000 Airfryer kapaciteta 7,2 l

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF dat., 206 kB
  • 24 March 2026

NA32x, NA33x, NA34x Important Information Manual

  • PDF dat.
  • 24 March 2026

Česta pitanja

Dijelovi i dodatni pribor

Rješavanje problema

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći