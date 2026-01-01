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  • Komplet za pečenje XXL
  • Komplet za pečenje XXL
  • Komplet za pečenje XXL
  • Komplet za pečenje XXL
  • Komplet za pečenje XXL
  • Komplet za pečenje XXL
  • Komplet za pečenje XXL
  • Komplet za pečenje XXL
  • Komplet za pečenje XXL
  • Komplet za pečenje XXL

Dodatak za AirfryerKomplet za pečenje XXL

HD9957/00

Komplet za pečenje XXL
Ovaj posebni profesionalni komplet za pečenje za Airfryer tvrtke Philips omogućuje vam pripremanje svih omiljenih recepata za pečenje. Usavršite gratiniranje i pečenje ukusnih kolača, kruha, pite i još mnogo toga na lak, brz i zdrav način.
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Kompatibilni proizvodi
Philips Airfryer 5000 s parom, 7,2 L

Philips Airfryer 5000 s parom, 7,2 L
Airfryeri

NA547/07

Serija 5000

Serija 5000
Airfryer s dvije košare

NA555/00

Serija 1000

Serija 1000
Airfryer kapaciteta 6,2 l

NA130/00

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer kapaciteta 6,2 l

NA332/00

Serija 5000

Serija 5000
Airfryer s dvije košare

NA552/00

Serija 1000

Serija 1000
Airfryer s dvije košare

NA150/00

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer kapaciteta 7,2 l

NA342/00

Serija 2000

Serija 2000
Airfryer kapaciteta 6,2 l (srebrna)

NA231/00

Serija 5000

Serija 5000
Airfryer Connected XXL

HD9285/96

Dodatna oprema za usavršavanje Airfryer pečenja

Komplet za pečenje XXL

  • Pladanj za pečenje (2,5 l)

  • 9 silikonskih kalupa za muffine

XXL dodatak za pečenje

XXL dodatak za pečenje

Komplet za pečenje za Airfryer XXL tvrtke Philips, omogućuje vam pripremanje svih omiljenih recepata za pečenje. Kapacitet od 2,5 l izvrstan je za pripremanje variva, ratatouille, fritatu, lazanje, gratinirana jela, meso s umakom i druga jela. Uživajte!

Dijelovi koji se mogu prati u stroju za lakšće čišćenje

Dijelovi koji se mogu prati u stroju za lakšće čišćenje

Ove dodatke za pečenje za Airfryer i kalupe za muffine sigurno možete oprati u perilici posuđa, što dodatno olakšava njihovu ponovnu upotrebu!

9 silikonskih kalupa za muffine za razna druga jela

9 silikonskih kalupa za muffine za razna druga jela

Vađenje muffina ili kolačića iz Airfryer kalupa za muffine jednostavno je zbog fleksibilnosti materijala. Zbog naboranih rubova, rubovi muffina izgledaju još bolje! Airfryer kalupi za muffine izrađeni su od silikona bez mirisa te omogućavaju višekratnu upotrebu!

Tehničke specifikacije

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