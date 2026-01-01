2 godine jamstva
HD9957/00
NA547/07
NA555/00
NA130/00
NA332/00
NA552/00
NA150/00
NA342/00
NA231/00
HD9285/96
Pladanj za pečenje (2,5 l)
9 silikonskih kalupa za muffine
Komplet za pečenje za Airfryer XXL tvrtke Philips, omogućuje vam pripremanje svih omiljenih recepata za pečenje. Kapacitet od 2,5 l izvrstan je za pripremanje variva, ratatouille, fritatu, lazanje, gratinirana jela, meso s umakom i druga jela. Uživajte!
Ove dodatke za pečenje za Airfryer i kalupe za muffine sigurno možete oprati u perilici posuđa, što dodatno olakšava njihovu ponovnu upotrebu!
Vađenje muffina ili kolačića iz Airfryer kalupa za muffine jednostavno je zbog fleksibilnosti materijala. Zbog naboranih rubova, rubovi muffina izgledaju još bolje! Airfryer kalupi za muffine izrađeni su od silikona bez mirisa te omogućavaju višekratnu upotrebu!
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