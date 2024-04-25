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Komplet dodatne opreme za Airfryer XXLKomplet za doručak

HD9955/00

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Komplet za doručak
Ovaj posebni Philips Airfryer komplet za doručak omogućuje pripremu doručka za cijelu obitelj odjednom. Usavršite pripremu zdravog doručka s poširanim jajima, tostiranim kruhom, kobasicama i povrćem
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Kompatibilni proizvodi
Serija 7000

Serija 7000
Airfryer Combi od 8,3 l i termometar za hranu

HD9880/90

Serija 7000

Serija 7000
Airfyer

HD9876/25

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9870/20

Dodatna oprema za usavršavanje pripreme doručka u aparatu Airfryer

Komplet za doručak

  • 1 pladanj za doručak

  • 4 kalupa za muffine s jajima

  • 1 hvataljke

Pladanj za doručak za tost, jaja i još mnogo toga

Pladanj za doručak za tost, jaja i još mnogo toga

Philips dodatak za doručak odličan je za pripremu jaja, tosta, kobasica i beskrajnih varijacija povrća za zdrav doručak.

Hvataljke sa silikonskim vrhovima za lako vađenje sastojaka

Hvataljke sa silikonskim vrhovima za lako vađenje sastojaka

Vadite sastojke za doručak hvataljkama sa silikonskim vrhovima koje je lako držati te koje pružaju maksimalnu praktičnost i spretnost.

4 silikonska kalupa za muffine s jajima kojima ćete iznenaditi svoju obitelj

4 silikonska kalupa za muffine s jajima kojima ćete iznenaditi svoju obitelj

Uživajte u omiljenim poširanim jajima ili kajgani u ovim Philips kalupima za muffine s jajima. Ovi kalupi za muffine s jajima za Airfryer napravljeni su od silikona bez mirisa, tako da ih možete uvijek iznova upotrebljavati!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

25/04/2024

Hrvatska

Hrvatska

Frayer

Izvrsno za spremanje jela na brzinu, učinkovito i kvaliteno !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak

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