2 godine jamstva
1 pladanj za doručak
4 kalupa za muffine s jajima
1 hvataljke
Philips dodatak za doručak odličan je za pripremu jaja, tosta, kobasica i beskrajnih varijacija povrća za zdrav doručak.
Vadite sastojke za doručak hvataljkama sa silikonskim vrhovima koje je lako držati te koje pružaju maksimalnu praktičnost i spretnost.
Uživajte u omiljenim poširanim jajima ili kajgani u ovim Philips kalupima za muffine s jajima. Ovi kalupi za muffine s jajima za Airfryer napravljeni su od silikona bez mirisa, tako da ih možete uvijek iznova upotrebljavati!
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ličanin
25/04/2024
Hrvatska
Frayer
Izvrsno za spremanje jela na brzinu, učinkovito i kvaliteno !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak
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