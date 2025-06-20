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  • Gledajte kako se ukusna jela kuhaju bez ikakvog napora
  • Gledajte kako se ukusna jela kuhaju bez ikakvog napora
  • Gledajte kako se ukusna jela kuhaju bez ikakvog napora
  • Gledajte kako se ukusna jela kuhaju bez ikakvog napora
  • Gledajte kako se ukusna jela kuhaju bez ikakvog napora
  • Gledajte kako se ukusna jela kuhaju bez ikakvog napora
  • Gledajte kako se ukusna jela kuhaju bez ikakvog napora
  • Gledajte kako se ukusna jela kuhaju bez ikakvog napora
  • Gledajte kako se ukusna jela kuhaju bez ikakvog napora
  • Gledajte kako se ukusna jela kuhaju bez ikakvog napora
  • Gledajte kako se ukusna jela kuhaju bez ikakvog napora
  • Gledajte kako se ukusna jela kuhaju bez ikakvog napora

Serija 2000Airfryer kapaciteta 6,2 l (srebrna)

NA231/00

4.5
| (39) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod
Gledajte kako se ukusna jela kuhaju bez ikakvog napora
Hrskavo izvana, mekano iznutra. Jedinstvena tehnologija RapidAir štedi vrijeme i energiju, bez kompromisa po pitanju okusa. Kroz prozorčić za kuhanje možete gledati kako se vaši omiljeni sastojci pretvaraju u ukusnu hranu za manje od 15 minuta.
Pogledajte sve prednosti

Bez muke uz prženje na zraku, pečenje, roštiljanje i više

Gledajte kako se ukusna jela kuhaju bez ikakvog napora

  • Jednostavna uporaba

  • Štedi vrijeme i energiju

  • Manje ulja

  • Prozor za kuhanje

Uživajte u zdravoj hrani s do 90 % manje masnoće*

Uživajte u zdravoj hrani s do 90 % manje masnoće*

Kuhanje vrućim zrakom priprema vaša omiljena jela s do 90 % manje masnoće bez narušavanja okusa.

13 načina kuhanja pritiskom gumba

13 načina kuhanja pritiskom gumba

Zrakom pržite, pecite, grilajte i još mnogo toga. Ručno podesite vrijeme i temperaturu ili prethodno postavljenim funkcijama otključajte 13 različitih načina kuhanja nadohvat ruke, uključujući podgrijavanje, odmrzavanje i održavanje topline.

Prozor za kuhanje omogućuje gledanje dok kuhate

Prozor za kuhanje omogućuje gledanje dok kuhate

Nema više nagađanja. Pazite na hranu gledajući je dok se priprema i znat ćete kad bude gotova do savršenstva!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

39

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

20/06/2025

Srbija

Srbija

Odlican

Stigao mi je konacno i odusevljena sam , pre toga sam imala dva od drugih proizvodjaca, ali naravno nisu ni prici ovom, za svaku preporuku !

Ova recenzija je napravljena za Serija 2000 NA231/00 Airfryer od 6,2 l (srebrna)

Ova recenzija je napravljena za Serija 2000 NA231/00 Airfryer od 6,2 l (srebrna)

17/10/2024

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost s výběrem

Dlouho jsme přemýšleli a pročítali recenze, jakou fritézu vybrat a jsem ráda, že jsme nakonec koupili tuto. Velmi rychlá příprava jídel, více méně za polovinu co v klasické troubě a hlavně bez kapky oleje. Zkoušela jsem slaná i sladká jídla a vždy skvělé. Jsem nadšená i z možnosti dát celou nádobu do myčky a nemusím ji mýt ručně. Když nemám nápady co vařit, stačí otevřít aplikaci, která je plná receptů. Žádná brožura, kterou odložíme do skříně. Celkově jsem maximálně spokojená a objednala bych si ji znovu.

Prednosti

rychlá příprava jídel, příprava bez tuku, mytí nádoby v myčce, aplikace HomeID s recepty

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

08/10/2024

Česká republika

Česká republika

Fritéza Airfryer hodnocení

Za mě je Airfryer skvělým pomocníkem do domácnosti, obzvlášť když člověk nestíhá a chce si připravit rychlé, zdravé jídlo. Vždycky mě překvapí, jak chutná jídla se ve fritéze dají vytvořit a to vlastně bez tuku. Používám ji skoro každý den na sladké i slané pokrmy a do domácnosti kde jsou 2 je to za mě ideál. Ovládání i čištění je jinak taky naprosto snadné a skoro bez práce. Programy jsou tam už přednastavené a většinou to i k danému pokrmu odpovídá. Za sebe můžu jen doporučit.

Prednosti

Rychlá příprava, jednoduché ovládání, rychlé mytí, zdravé jídlo bez tuku

Mane

Nevím

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

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Upozorenja

  1. U usporedbi s domaćim krumpirićima prženima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju.

  2. Anketa među korisnicima aplikacije HomeID, 6000 ispitanika, 2021.

  3. Prosječni postotci temelje se na internom laboratorijskom mjerenju s aparatima Philips Airfryer; kuhanje jednog komada pilećih prsa (AF postavka 160 °C bez prethodnog zagrijavanja) ili fileta lososa (AF postavka 200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na upotrebu pećnice klase A.