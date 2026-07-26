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Dodatak za Airfryer Komplet za pečenje XXL

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Dodatak za AirfryerKomplet za pečenje XXL

HD9957/00

Dodatak za Airfryer Komplet za pečenje XXL

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Ovaj posebni profesionalni komplet za pečenje za Airfryer tvrtke Philips omogućuje vam pripremanje svih omiljenih recepata za pečenje. Usavršite gratiniranje i pečenje ukusnih kolača, kruha, pite i još mnogo toga na lak, brz i zdrav način.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

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