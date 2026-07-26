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Dodatak za Airfryer Komplet za pečenje XXL
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HD9957/00
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Ovaj posebni profesionalni komplet za pečenje za Airfryer tvrtke Philips omogućuje vam pripremanje svih omiljenih recepata za pečenje. Usavršite gratiniranje i pečenje ukusnih kolača, kruha, pite i još mnogo toga na lak, brz i zdrav način.
Philips Airfryer ispušta bijeli dim
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