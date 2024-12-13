2 godine jamstva
Povezivanje s HomeID
16-u-1 Airfryer
7,2 l (1,4 kg)
Tehnologija Rapid Air
Nastavci za pečenje i roštiljanje
Intuitivna aplikacija HomeID jednostavno se povezuje s aparatom Airfryer, što je čini nezaobilaznim partnerom u vrijeme pripreme obroka. Možete otići korak dalje od zdravog prženja te otkriti zanimljive i ukusne nove recepte, pa čak i pratiti svoje kuhanje na daljinu iz aplikacije.
Novi Airfryer Connected XXL serije 5000 tvrtke Philips ima 16 različitih funkcija kuhanja: prženje, pečenje, roštiljanje, dehidriranje, tostiranje, odmrzavanje, zagrijavanje i još mnogo toga.
Otkrijte stotine primamljivih, ukusnih, brzih i zdravih recepata za svoj Airfryer. Recepte u aplikaciji HomeID osmišljavaju stručnjaci za prehranu, što olakšava donošenje pravih odluka svaki dan.
4.3
od 5
12
Recenzije
83%
osoba preporučuje ovaj proizvod
klapet
13/12/2024
Hrvatska
Super proizvod za svakodnevno korištenje
Nisam nikad prije imala airfyer i ovaj mi je skroz promijenio život! Puno sam spremnija napraviti si zdravi ručak ili večeru jer praktički nema uopće nereda i sve je brzo gotovo. Preporučila bih ga svima!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL
17/12/2024
Slovenija
Ravno pravšnji Airfryer
Odličen iz vidika ekonomičnosti, ker je hiter in ravno prav velik za obroke za štiričlansko družino z dvema otrokoma. Navdušena od prvega dne, je moj aparat številka ena v kuhinji - uporaben za vse vrste jedi, tudi sladice, ki jih še posebej rada pečem v Airfryerju. Super pa je tudi to, da se poveže s Philipsovo aplikacijo HomeID, ki je prava zakladnica idej in receptov.
Prednosti
vsi načini pečenja, dodatki
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Klara1313
16/12/2024
Slovenija
Odličen cvrtnik
Cvrtnik je zelo prostoren, tako da lahko v njem skuham za celo družino. Zraven ima še dva dodatka – super, ker jih ni potrebno kupovati posebej. Pri cvrtniku je najboljše to, da se segreje hitreje kot pečica. Veliko uporabljamo tudi aplikacijo Homeid, ki je v slovenščini in ima ogromno receptov za hitre in enostavne obroke. Priporočam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Broj recepata može se razlikovati ovisno o državi
U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips
Prosječni postoci temeljeni na internom laboratorijskom mjerenju proizvoda HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880