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Sve serije

  • Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obroka
  • Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obroka
  • Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obroka
  • Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obroka
  • Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obroka
  • Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obroka
  • Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obroka
  • Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obroka
  • Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obroka
  • Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obroka

Serija 5000Airfryer Connected XXL

HD9285/96

4.3
| (12) Recenzije | 83% osoba preporučuje ovaj proizvod
Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obroka
Philips Airfryer Connected XXL serije 5000 vaš je svakodnevni partner u kuhanju jednostavnih, nutritivno uravnoteženih i vrlo ukusnih obroka za cijelu obitelj, bilo koji dan u tjednu.
Pogledajte sve prednosti

Uparite s aplikacijom HomeID

Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obroka

  • Povezivanje s HomeID

  • 16-u-1 Airfryer

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Tehnologija Rapid Air

  • Nastavci za pečenje i roštiljanje

Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obiteljskih obroka

Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obiteljskih obroka

Intuitivna aplikacija HomeID jednostavno se povezuje s aparatom Airfryer, što je čini nezaobilaznim partnerom u vrijeme pripreme obroka. Možete otići korak dalje od zdravog prženja te otkriti zanimljive i ukusne nove recepte, pa čak i pratiti svoje kuhanje na daljinu iz aplikacije.

Višenamjenska uporaba i funkcionalnost, sve u jednoj fritezi Airfryer

Višenamjenska uporaba i funkcionalnost, sve u jednoj fritezi Airfryer

Novi Airfryer Connected XXL serije 5000 tvrtke Philips ima 16 različitih funkcija kuhanja: prženje, pečenje, roštiljanje, dehidriranje, tostiranje, odmrzavanje, zagrijavanje i još mnogo toga.

Ukusni recepti za Airfryer za zdrav život svaki dan

Ukusni recepti za Airfryer za zdrav život svaki dan

Otkrijte stotine primamljivih, ukusnih, brzih i zdravih recepata za svoj Airfryer. Recepte u aplikaciji HomeID osmišljavaju stručnjaci za prehranu, što olakšava donošenje pravih odluka svaki dan.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

12

Recenzije

83%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

13/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod za svakodnevno korištenje

Nisam nikad prije imala airfyer i ovaj mi je skroz promijenio život! Puno sam spremnija napraviti si zdravi ručak ili večeru jer praktički nema uopće nereda i sve je brzo gotovo. Preporučila bih ga svima!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL

17/12/2024

Slovenija

Slovenija

Ravno pravšnji Airfryer

Odličen iz vidika ekonomičnosti, ker je hiter in ravno prav velik za obroke za štiričlansko družino z dvema otrokoma. Navdušena od prvega dne, je moj aparat številka ena v kuhinji - uporaben za vse vrste jedi, tudi sladice, ki jih še posebej rada pečem v Airfryerju. Super pa je tudi to, da se poveže s Philipsovo aplikacijo HomeID, ki je prava zakladnica idej in receptov.

Prednosti

vsi načini pečenja, dodatki

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

16/12/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen cvrtnik

Cvrtnik je zelo prostoren, tako da lahko v njem skuham za celo družino. Zraven ima še dva dodatka – super, ker jih ni potrebno kupovati posebej. Pri cvrtniku je najboljše to, da se segreje hitreje kot pečica. Veliko uporabljamo tudi aplikacijo Homeid, ki je v slovenščini in ima ogromno receptov za hitre in enostavne obroke. Priporočam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

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Upozorenja

  1. Broj recepata može se razlikovati ovisno o državi

  2. U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips

  3. Prosječni postoci temeljeni na internom laboratorijskom mjerenju proizvoda HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880