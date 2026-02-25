Traži pojmove

    Philips Airfryer 5000 s parom, 7,2 L Airfryeri

    NA547/07

    Pržite, roštiljajte, pecite... i kuhajte na pari!

    Uživajte u svemu, od mekanih bao peciva, hrskavo pečene piletine do ukusnog lososa. Otkrijte svijet novih tekstura s Philips Airfryerom s funkcijom pare serije 5000 .

    Philips Airfryer 5000 s parom, 7,2 L Airfryeri

    Pržite, roštiljajte, pecite... i kuhajte na pari!

    Kuhajte na pari, pržite zrakom ili isprobajte oboje istovremeno!

    • Tehnologija pare za više hranjivih tvari
    • Funkcija steamfry za hrskavo i sočno savršenstvo
    • Automatska funkcija SteamClean za jednostavno čišćenje
    • Premium vodilice za jednostavno klizanje
    • Tehnologija RapidAir Plus za ravnomjerno pripremljene obroke svaki put
    Pripremite savršene obroke meke i sočne teksture kuhajući ih na pari

    Pripremite savršene obroke meke i sočne teksture kuhajući ih na pari

    Mekani knedli, nježno povrće i ukusna riba, sve pripremljeno u našem Airfryeru s funkcijom pare. Dodaje savršenu količinu pare bez da hrana postane previše vlažna, čuvajući do 87 % hranjivih tvari.

    Hrskavo izvana, sočno iznutra – snaga funkcije Steamfry

    Hrskavo izvana, sočno iznutra – snaga funkcije Steamfry

    Sada možete imati najbolje od oba svijeta. Istovremeno pržite i kuhajte na pari za zlatnu hrskavost izvana i sočnu mekoću iznutra. Savršeno za zlatne rolice s cimetom, hrskavo pečeni kruh, sočnu piletinu i povrće na višoj razini. Bez zagorijevanja ili nedovoljne termičke obrade.

    Jednostavno čišćenje

    Jednostavno čišćenje

    Nakupljena masnoća u košari omekšava se i lakše uklanja pomoću naše automatske funkcije SteamClean.

    EasySlide vodilice dizajnirane za sigurnije i lakše izvlačenje košare

    EasySlide vodilice dizajnirane za sigurnije i lakše izvlačenje košare

    Bez obzira imate li slobodnu samo jednu ruku ili trebate brzi pristup tijekom kuhanja, naša patentirana tehnologija EasySlide vodilice olakšavaju provjeru, protresanje ili dodavanje sastojaka više nego ikad. Dizajniran za vrhunsku praktičnost i sigurnost, klizni mehanizam glatko i sigurno klizi, osiguravajući da košara ostane uspravna i stabilna na vodilicama. U usporedbi s postavljanjem vruće košare na radnu površinu, smanjuje rizik od opeklina, stvarajući sigurnije i jednostavnije iskustvo kuhanja.

    Kuhajte brže, uvijek sa savršenim rezultatima

    Kuhajte brže, uvijek sa savršenim rezultatima

    Bez zagorijevanja ili nedovoljne termičke obrade. Tehnologija Rapid Air Plus s jedinstvenim dizajnom u obliku zvijezde omogućuje brže kruženje vrućeg zraka oko namirnica i kroz njih***, za ravnomjerno pripremljenu hranu svaki put s do 90 % manje masnoće.*

    Upravo prava veličina za vaše svakodnevne potrebe

    Upravo prava veličina za vaše svakodnevne potrebe

    Priprema do 1,4 kg povrća, 10 pilećih bataka, 6 fileta lososa ili 9 muffina.

    Nema potrebe za izvlačenjem košare da biste provjerili hranu!

    Nema potrebe za izvlačenjem košare da biste provjerili hranu!

    Bez nagađanja: Promatrajte kuhanje kroz prozorčić i vidite kada je savršeno pripremljeno.

    Keramički premaz

    Keramički premaz

    Naš premaz nove generacije ne sadrži PFAS: neprianjajuća, izdržljiva površina otporna na ogrebotine koja se lako čisti.

    Potpuno novi svijet raznolikosti

    Potpuno novi svijet raznolikosti

    Istražite 21 način kuhanja, od pečenja i roštiljanja do kuhanja na pari i podgrijavanja. Postavke temperature sežu od 40 °C i trajanja do 24 sata za dehidriranje i fermentaciju.

    Beskrajna inspiracija s aplikacijom HomeID

    Beskrajna inspiracija s aplikacijom HomeID

    Više od 10.000 ukusnih recepata, posebno za vaš Airfryer, s jednostavnim uputama korak po korak *****

    Ušteda prostora s odvojivim spremnikom za vodu

    Ušteda prostora s odvojivim spremnikom za vodu

    Kada kuhanje na pari nije potrebno, jednostavno uklonite spremnik kako biste uštedjeli prostor na radnoj površini.

    Kuhajte brže, uštedite vrijeme i energiju

    Kuhajte brže, uštedite vrijeme i energiju

    Kuhajte do 50 % brže i uštedite do 70 % energije kada kuhate s Philips Airfryerom s funkcijom pare umjesto s pećnicom.**

    Tihi rad

    Tihi rad

    Bez glasnih ometanja — uživajte u razgovoru ili glazbi dok Airfryer kuha na pari, roštilja i peče.

    Tehničke specifikacije

    • Država podrijetla

      Proizvedeno u
      Kina

    • Tehnički podaci

      Snaga
      2000 W
      Napon
      220 – 240 V
      Frekvencija
      50 Hz
      Količina u pakiranju
      1
      Baterija
      Ne

    • Opće specifikacije

      Primarni materijal
      Metal
      Sekundarni materijal
      Plastika
      Boja
      Zlatna
      Kapacitet
      7,2 l
      Otporno na toplinu
      Da
      Nogice koje se ne kližu
      Da
      Prozirni poklopac
      Da
      Sučelje
      Digitalno
      Duljina kabela
      1 m
      Držač kabela
      Ne
      Funkcija za održavanje topline
      Da
      Programi
      12
      Načini kuhanja
      Prženje, hrskavo pečenje, roštiljanje, pečenje, kuhanje u jednoj posudi, brzo prženje, kratko prženje, priprema zamrznutih namirnica, podgrijavanje, odmrzavanje, dehidriranje, tostiranje, održavanje topline, gulaš, fermentiranje, konfitiranje, para
      Broj košara
      1
      Odvojiva košara
      Da
      Vremenski raspon
      0 min – 24 sata
      Raspon temperature
      40 – 200 °C
      Daljinski upravljač
      Ne
      Tehnologija
      RapidAir Plus
      Integrirana sklopka za uključivanje/isključivanje
      Da
      Automatsko isključivanje
      Da
      Podesivi termostat
      Da
      Indikator napajanja
      Da
      Ručke koje se ne zagrijavaju tijekom rada
      Da
      Može se prati u perilici posuđa
      Da
      Indikator temperature
      Da
      Kućište Coolwall
      Da
      Maksimalna temperatura (°C)
      200 °C
      Povezani pribor 1
      Komplet za roštiljanje
      Povezani pribor 2
      Komplet za pečenje
      Keramički premaz
      Da
      Jamstvo
      2 godine
      Jedna ili dvije košare
      Jedna košara
      Mogućnost povezivanja
      Ne

    • Masa i dimenzije

      Duljina proizvoda
      457 mm
      Širina proizvoda
      334 mm
      Visina proizvoda
      320 mm
      Masa proizvoda
      8,9 kg
      Dimenzije proizvoda
      457×334×320 mm
      Duljina paketa
      520 mm
      Širina paketa
      372 mm
      Visina paketa
      370 mm
      Masa paketa
      2,2 kg
      Dimenzije paketa
      520×372×370 mm

    • Trajnost

      Kućište
      Održiva ambalaža
      Priručnik
      100 % obnovljivo

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    • *U usporedbi s prženim krumpirićima pripremljenim u konvencionalnoj fritezi
    • **Na temelju internog laboratorijskog mjerenja, Philips Airfryer; priprema pilećih prsa (160 °C bez predgrijavanja) ili fileta lososa (200 °C, bez predgrijavanja) u usporedbi s korištenjem pećnice A klase. Točni postoci mogu varirati ovisno o proizvodu.
    • ***u usporedbi s Philips Airfryer uređajima s tehnologijom Rapid Air
    • ****Mjerenje vanjskog laboratorija, na temelju sadržaja vitamina C u brokuli.
    • *****Broj recepata može varirati ovisno o zemlji
    • ******Usporedba temeljena na pripremi cijelog pileta tijekom 80 minuta korištenjem funkcije pare i prženja zrakom u odnosu na funkciju prženja zrakom
    • ******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava pridržana.

