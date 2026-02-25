Kuhajte na pari, pržite zrakom ili isprobajte oboje istovremeno!
Tehnologija pare za više hranjivih tvari
Funkcija steamfry za hrskavo i sočno savršenstvo
Automatska funkcija SteamClean za jednostavno čišćenje
Premium vodilice za jednostavno klizanje
Tehnologija RapidAir Plus za ravnomjerno pripremljene obroke svaki put
Pripremite savršene obroke meke i sočne teksture kuhajući ih na pari
Mekani knedli, nježno povrće i ukusna riba, sve pripremljeno u našem Airfryeru s funkcijom pare. Dodaje savršenu količinu pare bez da hrana postane previše vlažna, čuvajući do 87 % hranjivih tvari.
Hrskavo izvana, sočno iznutra – snaga funkcije Steamfry
Sada možete imati najbolje od oba svijeta. Istovremeno pržite i kuhajte na pari za zlatnu hrskavost izvana i sočnu mekoću iznutra. Savršeno za zlatne rolice s cimetom, hrskavo pečeni kruh, sočnu piletinu i povrće na višoj razini. Bez zagorijevanja ili nedovoljne termičke obrade.
Jednostavno čišćenje
Nakupljena masnoća u košari omekšava se i lakše uklanja pomoću naše automatske funkcije SteamClean.
EasySlide vodilice dizajnirane za sigurnije i lakše izvlačenje košare
Bez obzira imate li slobodnu samo jednu ruku ili trebate brzi pristup tijekom kuhanja, naša patentirana tehnologija EasySlide vodilice olakšavaju provjeru, protresanje ili dodavanje sastojaka više nego ikad. Dizajniran za vrhunsku praktičnost i sigurnost, klizni mehanizam glatko i sigurno klizi, osiguravajući da košara ostane uspravna i stabilna na vodilicama. U usporedbi s postavljanjem vruće košare na radnu površinu, smanjuje rizik od opeklina, stvarajući sigurnije i jednostavnije iskustvo kuhanja.
Kuhajte brže, uvijek sa savršenim rezultatima
Bez zagorijevanja ili nedovoljne termičke obrade. Tehnologija Rapid Air Plus s jedinstvenim dizajnom u obliku zvijezde omogućuje brže kruženje vrućeg zraka oko namirnica i kroz njih***, za ravnomjerno pripremljenu hranu svaki put s do 90 % manje masnoće.*
Upravo prava veličina za vaše svakodnevne potrebe
Priprema do 1,4 kg povrća, 10 pilećih bataka, 6 fileta lososa ili 9 muffina.
Nema potrebe za izvlačenjem košare da biste provjerili hranu!
Bez nagađanja: Promatrajte kuhanje kroz prozorčić i vidite kada je savršeno pripremljeno.
Keramički premaz
Naš premaz nove generacije ne sadrži PFAS: neprianjajuća, izdržljiva površina otporna na ogrebotine koja se lako čisti.
Potpuno novi svijet raznolikosti
Istražite 21 način kuhanja, od pečenja i roštiljanja do kuhanja na pari i podgrijavanja. Postavke temperature sežu od 40 °C i trajanja do 24 sata za dehidriranje i fermentaciju.
Beskrajna inspiracija s aplikacijom HomeID
Više od 10.000 ukusnih recepata, posebno za vaš Airfryer, s jednostavnim uputama korak po korak *****
Ušteda prostora s odvojivim spremnikom za vodu
Kada kuhanje na pari nije potrebno, jednostavno uklonite spremnik kako biste uštedjeli prostor na radnoj površini.
Kuhajte brže, uštedite vrijeme i energiju
Kuhajte do 50 % brže i uštedite do 70 % energije kada kuhate s Philips Airfryerom s funkcijom pare umjesto s pećnicom.**
Tihi rad
Bez glasnih ometanja — uživajte u razgovoru ili glazbi dok Airfryer kuha na pari, roštilja i peče.
Tehničke specifikacije
Država podrijetla
Proizvedeno u
Kina
Tehnički podaci
Snaga
2000 W
Napon
220 – 240 V
Frekvencija
50 Hz
Količina u pakiranju
1
Baterija
Ne
Opće specifikacije
Primarni materijal
Metal
Sekundarni materijal
Plastika
Boja
Zlatna
Kapacitet
7,2 l
Otporno na toplinu
Da
Nogice koje se ne kližu
Da
Prozirni poklopac
Da
Sučelje
Digitalno
Duljina kabela
1 m
Držač kabela
Ne
Funkcija za održavanje topline
Da
Programi
12
Načini kuhanja
Prženje, hrskavo pečenje, roštiljanje, pečenje, kuhanje u jednoj posudi, brzo prženje, kratko prženje, priprema zamrznutih namirnica, podgrijavanje, odmrzavanje, dehidriranje, tostiranje, održavanje topline, gulaš, fermentiranje, konfitiranje, para
*U usporedbi s prženim krumpirićima pripremljenim u konvencionalnoj fritezi
**Na temelju internog laboratorijskog mjerenja, Philips Airfryer; priprema pilećih prsa (160 °C bez predgrijavanja) ili fileta lososa (200 °C, bez predgrijavanja) u usporedbi s korištenjem pećnice A klase. Točni postoci mogu varirati ovisno o proizvodu.
***u usporedbi s Philips Airfryer uređajima s tehnologijom Rapid Air
****Mjerenje vanjskog laboratorija, na temelju sadržaja vitamina C u brokuli.
*****Broj recepata može varirati ovisno o zemlji
******Usporedba temeljena na pripremi cijelog pileta tijekom 80 minuta korištenjem funkcije pare i prženja zrakom u odnosu na funkciju prženja zrakom
******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).