EasySlide vodilice dizajnirane za sigurnije i lakše izvlačenje košare

Bez obzira imate li slobodnu samo jednu ruku ili trebate brzi pristup tijekom kuhanja, naša patentirana tehnologija EasySlide vodilice olakšavaju provjeru, protresanje ili dodavanje sastojaka više nego ikad. Dizajniran za vrhunsku praktičnost i sigurnost, klizni mehanizam glatko i sigurno klizi, osiguravajući da košara ostane uspravna i stabilna na vodilicama. U usporedbi s postavljanjem vruće košare na radnu površinu, smanjuje rizik od opeklina, stvarajući sigurnije i jednostavnije iskustvo kuhanja.