2 godine jamstva
Jednostavna uporaba
Štedi vrijeme i energiju
Manje ulja
Podesivi vrijeme i temperatura
Sada možete pripremiti ukusnu hranu bez grižnje savjesti i s vrlo malo ulja za zdrave obroke bez kompromisa po pitanju okusa.
Zrakom pržite, pecite, grilajte i još mnogo toga. Jednostavno podesite vrijeme i temperaturu za 12 različitih načina kuhanja, uključujući brzo podgrijavanje, odmrzavanje i dehidraciju.
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3.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
21/07/2026
България
Плюсове и минуси - PHILIPS NA130/00 AIR
+Закупих уреда преди 2 седмици. Доволен съм за сега от мощността и бързината на приготвяне на продуктите. Не се налага да включвам голямата фурна и да чакам 20 минутки да загрее за две парчета месо и шепа картофки. -Това от което съм недоволен; Дами и господа от Филипс, как е възможно уред произведен и закупен през 2026 година да няма дори една светлинка да свети че работи? Когато е по шумно в помещението се налага да слагам ръка зад уреда да усетя дали работи или не. Покритието на решетката е по добро от покритието на кошницата в която постоянно залепва и загаря нещо. Мие се трудно поради извитото дъно. Отворите на решетката са големи и при печене на бланширани картофки, част от тях падат долу в кошницата. Дано съ би полезен с мнението си.
Prednosti
Мощен с голяма кошница
Mane
Липса на индикатор че работи. Залепващо покритие на кошницата. Големи отвори на решетката.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l
Date of Use 2026-07-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l
Date of Use 2026-07-20
U usporedbi s domaćim krumpirićima prženima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju.
Anketa među korisnicima aplikacije NutriU, 6000 ispitanika, 2021.
Prosječni postotci temelje se na internom laboratorijskom mjerenju s aparatima Philips Airfryer; kuhanje jednog komada pilećih prsa (AF postavka 160 °C bez prethodnog zagrijavanja) ili fileta lososa (AF postavka 200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na upotrebu pećnice klase A.