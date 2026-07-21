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  • Puni okus, bez ikakvog napora
  • Puni okus, bez ikakvog napora
  • Puni okus, bez ikakvog napora
  • Puni okus, bez ikakvog napora
  • Puni okus, bez ikakvog napora
  • Puni okus, bez ikakvog napora
  • Puni okus, bez ikakvog napora
  • Puni okus, bez ikakvog napora
  • Puni okus, bez ikakvog napora
  • Puni okus, bez ikakvog napora
  • Puni okus, bez ikakvog napora

Serija 1000Airfryer kapaciteta 6,2 l

NA130/00

3
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Puni okus, bez ikakvog napora
Hrskavo izvana, mekano iznutra. Jedinstvena tehnologija RapidAir štedi vrijeme i energiju, bez kompromisa po pitanju okusa. Jednostavno odaberite vrijeme i temperaturu kako biste uživali u ukusnim, zdravim prilozima i međuobrocima za manje od 15 minuta.
Pogledajte sve prednosti

Ukusno hrskavo uz tehnologiju RapidAir

Puni okus, bez ikakvog napora

  • Jednostavna uporaba

  • Štedi vrijeme i energiju

  • Manje ulja

  • Podesivi vrijeme i temperatura

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Recenzije

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3.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
4
2
1

21/07/2026

България

България

Плюсове и минуси - PHILIPS NA130/00 AIR

+Закупих уреда преди 2 седмици. Доволен съм за сега от мощността и бързината на приготвяне на продуктите. Не се налага да включвам голямата фурна и да чакам 20 минутки да загрее за две парчета месо и шепа картофки. -Това от което съм недоволен; Дами и господа от Филипс, как е възможно уред произведен и закупен през 2026 година да няма дори една светлинка да свети че работи? Когато е по шумно в помещението се налага да слагам ръка зад уреда да усетя дали работи или не. Покритието на решетката е по добро от покритието на кошницата в която постоянно залепва и загаря нещо. Мие се трудно поради извитото дъно. Отворите на решетката са големи и при печене на бланширани картофки, част от тях падат долу в кошницата. Дано съ би полезен с мнението си.

Prednosti

Мощен с голяма кошница

Mane

Липса на индикатор че работи. Залепващо покритие на кошницата. Големи отвори на решетката.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l

Date of Use 2026-07-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l

Date of Use 2026-07-20

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Upozorenja

  1. U usporedbi s domaćim krumpirićima prženima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju.

  2. Anketa među korisnicima aplikacije NutriU, 6000 ispitanika, 2021.

  3. Prosječni postotci temelje se na internom laboratorijskom mjerenju s aparatima Philips Airfryer; kuhanje jednog komada pilećih prsa (AF postavka 160 °C bez prethodnog zagrijavanja) ili fileta lososa (AF postavka 200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na upotrebu pećnice klase A.