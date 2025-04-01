2 godine jamstva
HD9945/01
NA555/00
NA461/00
NA130/00
NA332/00
NA552/00
NA352/00
NA231/00
NA353/10
HD9280/90
1 x dodatak za pečenje
9 silikonskih kalupa za muffine
Dodatak za pečenje. Komplet za pečenje za Airfryer XL tvrtke Philips, omogućuje vam pripremanje svih omiljenih recepata za pečenje. Kapacitet od 2l izvrstan je za pripremanje kruha od banane, kolača, složenaca, mesa i drugih jela. Uživajte!
Philips HomeID pruža beskrajnu inspiraciju s receptima naših stručnih kuhara i milijuna korisnika za proširenje vašeg kuharskog repertoara. Što više upotrebljavate HomeID, dobivate personaliziranije preporuke.*
Ove dodatke za pečenje za Airfryer i kalupe za muffine sigurno možete oprati u perilici posuđa, što dodatno olakšava njihovu ponovnu upotrebu!
2.6
od 5
5
Recenzije
ivtk
01/04/2025
Україна
Всё идеально!
Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)
Ova recenzija je napravljena za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Ova recenzija je napravljena za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
SAM_IM
13/07/2026
Україна
Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00
Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.
Ova recenzija je napravljena za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
Ova recenzija je napravljena za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
Пічкао
04/08/2024
Україна
Форма жахлива
В піч нормально не ставиться, дуже маленька, щоб запекти картоплю(порізану тонкими слайсами) в ній потрібно ПІВТОРИ ГОДИНИ!!! Якби я знав краще б не купляв! Абсолютно нікчемна річ.
Prednosti
Тефлонова
Mane
Форма, не адаптовано під піч, розмір.
Ova recenzija je napravljena za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Ova recenzija je napravljena za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
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