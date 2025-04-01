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Sve serije

  • XL komplet za pečenje
  • XL komplet za pečenje
  • XL komplet za pečenje
  • XL komplet za pečenje
  • XL komplet za pečenje
  • XL komplet za pečenje
  • XL komplet za pečenje
  • XL komplet za pečenje
  • XL komplet za pečenje
  • XL komplet za pečenje
  • XL komplet za pečenje
  • XL komplet za pečenje
  • XL komplet za pečenje
  • XL komplet za pečenje
  • XL komplet za pečenje
  • XL komplet za pečenje
  • XL komplet za pečenje
  • XL komplet za pečenje

Dodatak za AirfryerXL komplet za pečenje

HD9945/01

2.6
| (5) Recenzije
XL komplet za pečenje
Ovaj komplet za pečenje savršena je dodatna oprema kojom ćete proširiti raznolike mogućnosti aparata XL Airfryer. Kuhajte i pecite ukusne lazanje, složence, curryje, juhe, kolače, muffine...i još mnogo toga!
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Kompatibilni proizvodi
Serija 5000

Serija 5000
Airfryer s dvije košare

NA555/00

Serija 4000

Serija 4000
Vertikalni Airfryer

NA461/00

Serija 1000

Serija 1000
Airfryer kapaciteta 6,2 l

NA130/00

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer kapaciteta 6,2 l

NA332/00

Serija 5000

Serija 5000
Airfryer s dvije košare

NA552/00

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer s dvije košare

NA352/00

Serija 2000

Serija 2000
Airfryer kapaciteta 6,2 l (srebrna)

NA231/00

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer s dvije košare

NA353/10

Serija 5000

Serija 5000
Pametni Airfryer XL

HD9280/90

Dodatna oprema za usavršavanje Airfryer pečenja

XL komplet za pečenje

  • 1 x dodatak za pečenje

  • 9 silikonskih kalupa za muffine

Dodatak za pečenje sa slojem koji onemogućuje lijepljenje

Dodatak za pečenje sa slojem koji onemogućuje lijepljenje

Dodatak za pečenje. Komplet za pečenje za Airfryer XL tvrtke Philips, omogućuje vam pripremanje svih omiljenih recepata za pečenje. Kapacitet od 2l izvrstan je za pripremanje kruha od banane, kolača, složenaca, mesa i drugih jela. Uživajte!

Dnevna inspiracija za nove recepte

Dnevna inspiracija za nove recepte

Philips HomeID pruža beskrajnu inspiraciju s receptima naših stručnih kuhara i milijuna korisnika za proširenje vašeg kuharskog repertoara. Što više upotrebljavate HomeID, dobivate personaliziranije preporuke.*

Dijelovi koji se lako mogu prati u perilici posuđa

Dijelovi koji se lako mogu prati u perilici posuđa

Ove dodatke za pečenje za Airfryer i kalupe za muffine sigurno možete oprati u perilici posuđa, što dodatno olakšava njihovu ponovnu upotrebu!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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2.6

od 5

5

Recenzije

4

01/04/2025

Україна

Україна

Всё идеально!

Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)

Ova recenzija je napravljena za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Ova recenzija je napravljena za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

13/07/2026

Україна

Україна

Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00

Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.

Ova recenzija je napravljena za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

Ova recenzija je napravljena za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

04/08/2024

Україна

Україна

Форма жахлива

В піч нормально не ставиться, дуже маленька, щоб запекти картоплю(порізану тонкими слайсами) в ній потрібно ПІВТОРИ ГОДИНИ!!! Якби я знав краще б не купляв! Абсолютно нікчемна річ.

Prednosti

Тефлонова

Mane

Форма, не адаптовано під піч, розмір.

Ova recenzija je napravljena za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Ova recenzija je napravljena za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

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  1. Posjetite www.Philips.com/HomeID kako biste provjerili je li HomeID dostupna u vašoj državi.