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Sve serije

  • Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite
  • Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite
  • Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite
  • Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite
  • Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite
  • Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite
  • Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite
  • Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite

Serija 3000Airfryer s dvije košare

NA353/10

5
| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite
Philipsov Airfryer serije 3000 s dvije košare omogućit će vam dva jela koja su vruća i gotova u isto vrijeme. Uživajte u ukusnom i zdravom kuhanju uz veliku ladicu za glavna jela za cijelu obitelj i manju ladicu za priloge ili pojedinačne porcije.
Pogledajte sve prednosti

Hrskavo, mekano i ravnomjerno pripremljeno svaki put

Dizajnirano za pripremu uravnoteženih obroka onako kako želite

  • Osmišljen za uravnotežene obroke

Hrskavo, mekano i ravnomjerno kuhano uz tehnologiju Rapid Air Plus

Hrskavo, mekano i ravnomjerno kuhano uz tehnologiju Rapid Air Plus

Hrana više nikada neće zagorjeti ili biti nedovoljno kuhana. Naš patentirani dizajn optimizira cirkulaciju topline, tako da ne ide samo oko hrane, već i kroz nju kako bi se postigli najbolji rezultati: hrskava, mekana, ravnomjerno pripremljena hrana svaki put.

2 ladice i 2 veličine za svaki obrok

2 ladice i 2 veličine za svaki obrok

2 ladice za prženje zrakom: velika ladica savršena je za glavna jela, krumpiriće i sve što najviše volite. Manju ladicu upotrijebite za priloge, povrće i grickalice.

Uskladite vrijeme kako bi obje strane bile spremne u isto vrijeme.

Uskladite vrijeme kako bi obje strane bile spremne u isto vrijeme.

Automatski uskladite vrijeme kuhanja u 2 ladice kako bi sva vaša hrana bila spremna u isto vrijeme za zajedničko posluživanje. Jedan obrok, svjež i topao.

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

16/11/2024

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do kuchyně

Hledala jsem větší fritézu,ve které bych připravila zdravější a chutnější pokrmy pro naši čtyřčlenou rodinu. A našla jsem. Fritézu už nějakou dobu používáme, a jsme moc spokojeni. Jídlo je z ní rychle hotové, křupavé a zdravé,protože není potřeba použití téměř žádného oleje. Vyzkoušela jsem i různé recepty z kuchařky,která se dá najít v aplikaci HomeId. A vše bylo moc dobré. Dokoupila jsem si sadu na pečení,díky které mohu dělat ve fritéze i omáčky. Oceňuji také funkci času,při jejímž nastavení se pokrmy dovaří v obou nádobách ve stejnou chvíli. Závěrem mohu jen říci, že fritézu moc doporučuji těm,co hledají úspornou a zdravější verzi klasického fritovacího hrnce.

Prednosti

Zdravé vaření, použití minima oleje,rychlost vaření,recepty a nápovědy v aplikaci Homeid,velikost košů, úspora energie.

Mane

Nevýhodu jsem zatím žádnou nenašla, jen někomu může vadit velikost fritézy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

29/10/2024

Česká republika

Česká republika

Zdravé pečení

O fritézu jsem se začal zajímat neboť se zaměřuji na zdravější způsob přípravy jídel. A právě tento produkt mě přesvědčil díky své schopnosti připravit pokrmy s minimálním množstvím oleje. Kromě toho mě zaujal design a kvalita značky Philips. S fritézou se dobře pracuje a jídlo z ní je křupavé a s nižším obsahem tuku. Ovladatelnost je velmi jednoduchá i díky digitálnímu displeji. Velikost je dostatečná jak pro jednotlivce, tak pro menší rodinu. Protože nerad myju nádobí, tak se mi líbí i možnost vyjmutí košů a mytí v myčce.

Prednosti

moderní vzhled, praktická údržba, velký objem, zdravější příprava jídel, rychlost a úspora energie, multifunkční využití

Mane

velikost přístroje, mírná hlučnost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

29/10/2024

Česká republika

Česká republika

Super rychlý pomocník pro všechny kuchaře

Fritéza je moc hezký designový kousek, který mě hned oslovil svým vzhledem. A byl to dobrý výběr. Překvapila mě svou výkoností a rychlostí. Přes to, že není potřeba používat velké množství oleje, tak jsou například hranolky do 30 minut krásně dokřupava upečené. Oceňuji i rozdělení na dva koše, takže lze připravovat dva chody zároveň nebo vařit odděleně hlavní chod a přílohu. Snadné je jak ovládání, tak také údržba, jelikož se koše dají rozložit na několik kousků. V naší kuchyni si určitě najde své místo. Je ale potřeba počítat s tím, že je to větší spotřebič a mít pro ní dostatek vyhrazeného místa.

Prednosti

snadnost ovládání, rychlost přípravy,všestranné využití, dobrý výkon, hezký design, snadná údržba

Mane

rozměrnost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

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Upozorenja

  1. U usporedbi s domaćim krumpirićima prženima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju.

  2. Test izveden na kobasicama u lijevoj košari u usporedbi s tradicionalnim konvekcijskim pećnicama.

  3. Test izveden na kobasicama u lijevoj košari u usporedbi s tradicionalnim konvekcijskim pećnicama.