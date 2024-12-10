2 godine jamstva
Tehnologija Rapid Air
1,2 kg, 6,2 l
Crna
S mogućnošću povezivanja
Odaberite recept, pošaljite ga na Airfryer i pratite tijek kuhanja – iz udobnosti kauča. Primit ćete upozorenje kad jelo bude gotovo.
Rapid Air Technologija, sa svojim jedinstvenim dizajnom u obliku morske zvijezde, stvara vrtlog vrućeg zraka koji priprema ukusna jela koja su hrskava izvana, a sočna iznutra, uz malo ili nimalo dodanog ulja.
Philips Airfryer vrućim zrakom kuha vašu omiljenu hranu do hrskave savršenosti, s do 90 % manje masti.*
4.9
od 5
49
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dramallama
10/12/2024
Hrvatska
Ako se dvoumite- ovo je vas znak!
Predobar proizvod, ja uopce vise ne koristim pecnicu od kako ga imam. Kompletan rucak (npr krumpiri i meso) za dvije osobe je gotov u 20 minuta. Samo narezem povrce i ubacim protein po izboru i upalim 20 minuta. Nema zagrijavanja, nema provjeravanja kako je peceno, zdravije je jer sva mast iscuri na dno posude znaci nije u dodiru s hranom i sve je hrskavo i socno. Sve preporuke!!!
Prednosti
Brzina, lakoca odrzavanja, ne treba se zagrijavati
Mane
Ne dolazi sa zatvorenim nastavkom za npr palacinke hehe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL
leon275
04/12/2024
Slovenija
Idealen za vsako kuhinjo
Prvič uporabljam Arifryer in sem zelo zadovoljen. Omogoča hitro pripravo hrane z manj maščobe in nadzorom preko aplikacije na mobilnem telefonu. Hrano lahko pripravim za 3-4 osebe, vzdrževanje in pomivanje pa je zelo enostavno.
Prednosti
Priporočam za vse,
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL
Picnicman
25/11/2024
Slovenija
super rešitev za zdravo in hitro pripravo jedi
Airfryer je izpolnil vsa moja pričakovanja. Je enostaven za uporabo, praktičen, ponuja veliko opcij in programov za pripravo hrane. Super je povezljivost s telefonom, kjer lahko enostavno upravljaš z napravo. Sem zadovoljen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL
Broj recepata može se razlikovati ovisno o državi
U usporedbi s udjelom masnoće u piletini i svinjetini pripremljenima u fritezi za prženje u dubokom ulju i u woku
U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips
Prosječni postoci temeljeni na internom laboratorijskom mjerenju proizvoda HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880