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Sve serije

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  • Zdravo. Ukusno. Sada povezano.
  • Zdravo. Ukusno. Sada povezano.
  • Zdravo. Ukusno. Sada povezano.
  • Zdravo. Ukusno. Sada povezano.
  • Zdravo. Ukusno. Sada povezano.
  • Zdravo. Ukusno. Sada povezano.
  • Zdravo. Ukusno. Sada povezano.
  • Zdravo. Ukusno. Sada povezano.
  • Zdravo. Ukusno. Sada povezano.
  • Zdravo. Ukusno. Sada povezano.
  • Zdravo. Ukusno. Sada povezano.
  • Zdravo. Ukusno. Sada povezano.
  • Zdravo. Ukusno. Sada povezano.

Serija 5000Pametni Airfryer XL

HD9280/90

4.9
| (49) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Zdravo. Ukusno. Sada povezano.
Birajte između stotina* ukusnih jela preporučenih na temelju vaših želja. Uparite s aplikacijom HomeID, odaberite recept i pošaljite ga na svoj Airfryer. Pratite obrok iz udobnosti svog kauča, aplikacija će vam reći kad je gotov!
Pogledajte sve prednosti

Za najbolje iskustvo kuhanja uparite uređaj s aplikacijom HomeID

Zdravo. Ukusno. Sada povezano.

  • Tehnologija Rapid Air

  • 1,2 kg, 6,2 l

  • Crna

  • S mogućnošću povezivanja

Pratite tijek kuhanja sa svog mobilnog telefona ili tableta

Odaberite recept, pošaljite ga na Airfryer i pratite tijek kuhanja – iz udobnosti kauča. Primit ćete upozorenje kad jelo bude gotovo.

Zdravo prženje s pomoću tehnologije Rapid Air

Zdravo prženje s pomoću tehnologije Rapid Air

Rapid Air Technologija, sa svojim jedinstvenim dizajnom u obliku morske zvijezde, stvara vrtlog vrućeg zraka koji priprema ukusna jela koja su hrskava izvana, a sočna iznutra, uz malo ili nimalo dodanog ulja.

Pržite s do 90 % manje masti*

Pržite s do 90 % manje masti*

Philips Airfryer vrućim zrakom kuha vašu omiljenu hranu do hrskave savršenosti, s do 90 % manje masti.*

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

49

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

10/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Ako se dvoumite- ovo je vas znak!

Predobar proizvod, ja uopce vise ne koristim pecnicu od kako ga imam. Kompletan rucak (npr krumpiri i meso) za dvije osobe je gotov u 20 minuta. Samo narezem povrce i ubacim protein po izboru i upalim 20 minuta. Nema zagrijavanja, nema provjeravanja kako je peceno, zdravije je jer sva mast iscuri na dno posude znaci nije u dodiru s hranom i sve je hrskavo i socno. Sve preporuke!!!

Prednosti

Brzina, lakoca odrzavanja, ne treba se zagrijavati

Mane

Ne dolazi sa zatvorenim nastavkom za npr palacinke hehe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL

04/12/2024

Slovenija

Slovenija

Idealen za vsako kuhinjo

Prvič uporabljam Arifryer in sem zelo zadovoljen. Omogoča hitro pripravo hrane z manj maščobe in nadzorom preko aplikacije na mobilnem telefonu. Hrano lahko pripravim za 3-4 osebe, vzdrževanje in pomivanje pa je zelo enostavno.

Prednosti

Priporočam za vse,

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL

25/11/2024

Slovenija

Slovenija

super rešitev za zdravo in hitro pripravo jedi

Airfryer je izpolnil vsa moja pričakovanja. Je enostaven za uporabo, praktičen, ponuja veliko opcij in programov za pripravo hrane. Super je povezljivost s telefonom, kjer lahko enostavno upravljaš z napravo. Sem zadovoljen

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL

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Upozorenja

  1. Broj recepata može se razlikovati ovisno o državi

  2. U usporedbi s udjelom masnoće u piletini i svinjetini pripremljenima u fritezi za prženje u dubokom ulju i u woku

  3. U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips

  4. Prosječni postoci temeljeni na internom laboratorijskom mjerenju proizvoda HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880