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Dodatak za Airfryer XL komplet za pečenje

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Dodatak za AirfryerXL komplet za pečenje

HD9945/01

Dodatak za Airfryer XL komplet za pečenje

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Ovaj komplet za pečenje savršena je dodatna oprema kojom ćete proširiti raznolike mogućnosti aparata XL Airfryer. Kuhajte i pecite ukusne lazanje, složence, curryje, juhe, kolače, muffine...i još mnogo toga!

  • PDF dat.
  • 3 August 2026

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