Jedna glava četkice za potpunu njegu

Glava četkice A3 Premium All-in-One jedino je što vam treba za čišće i bjelje zube*** te zdravije desni. Ova glava četkice uklanja do 20x puta više naslaga*, smanjuje mrlje do 100 %** te povećava zdravlje desni do 15x u samo 6 tjedana** Saznajte više