Do 60 sati reprodukcije*

Ako je blokiranje buke isključeno, moći ćete uživati u do 60 sati pjesama, podcasta i ostalih sadržaja. Ako je blokiranje buke uključeno, to vrijeme iznosi do 45 sati. Punjenje do punog kapaciteta traje 2 sata, a ako vam se žuri, možete si osigurati dodanih 5 sati reprodukcije nakon brzog punjenja od 15 minuta.