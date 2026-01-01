A evo i basa

Uživajte u snažnom basu u svim svojim pjesmama. Ove slušalice koje se umeću u uho mogu se pohvaliti ugodnim pristajanjem, a daljinski upravljač na kabelu olakšava reprodukciju popisa pjesama. Savršeno za dolazne pozive jer bas počinje opadati na vašoj omiljenoj pjesmi!