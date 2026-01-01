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  • A evo i basa
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  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa
  • A evo i basa

Obustavljeno

Slušalice s mikrofonom koje se umeću u ušni kanal

TAE4105WT/00

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
A evo i basa
Uživajte u snažnom basu u svim svojim pjesmama. Ove slušalice koje se umeću u uho mogu se pohvaliti ugodnim pristajanjem, a daljinski upravljač na kabelu olakšava reprodukciju popisa pjesama. Savršeno za dolazne pozive jer bas počinje opadati na vašoj omiljenoj pjesmi!
Pogledajte sve prednosti

A evo i basa

  • Pogonske jedinice od 10 mm / zatvorene

  • Slušalice koje se umeću u uho

  • Bijela

Snažan bas, čist zvuk

Što je život u pokretu bez omiljenih pjesama? Ove slušalice omogućavaju reprodukciju snažnih basova iz moćnih neodimijskih pogonskih jedinica od 10 mm i udobno slušanje iz savršeno prilagođenih ušnih školjki.

Uživajte u glazbi u pravoj udobnosti

Ovalna akustička cijev i izmjenjive gumene kapice u tri veličine osiguravaju udobno prianjanje u uho. Uživajte u svakoj sekundi omiljenih pjesama.

Daljinski upravljač na kabelu. Lako upravljajte glazbom i pozivima

Nazovite. Pauzirajte popis pjesama. Sve to bez dodirivanja pametnog telefona. Kutni priključak olakšava povezivanje slušalica s pametnim uređajem, čak i ako vam se nalazi u džepu.

Tehničke specifikacije

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