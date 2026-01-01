2 godine jamstva
Obustavljeno
TAE4105BK/00
Pogonske jedinice od 10 mm / zatvorene
Slušalice koje se umeću u uho
Crna
Što je život u pokretu bez omiljenih pjesama? Ove slušalice omogućavaju reprodukciju snažnih basova iz moćnih neodimijskih pogonskih jedinica od 10 mm i udobno slušanje iz savršeno prilagođenih ušnih školjki.
Ovalna akustička cijev i izmjenjive gumene kapice u tri veličine osiguravaju udobno prianjanje u uho. Uživajte u svakoj sekundi omiljenih pjesama.
Nazovite. Pauzirajte popis pjesama. Sve to bez dodirivanja pametnog telefona. Kutni priključak olakšava povezivanje slušalica s pametnim uređajem, čak i ako vam se nalazi u džepu.
Recenzije