All-in-One glava četkice za potpunu njegu

Četkajte bez kompromisa uz A3 Premium All-in-One glavu četkice. Vlakna naše najbolje četkice nalaze se pod kutom te pomažu ukloniti do 20x više naslaga, čak i na teško dostupnim područjima*. Trokutasti nastavci uklonit će do 100 % više mrlja u manje od dva dana***. Duža vlakna čiste dubinski, za desni koje će biti do 15x zdravije u samo dva tjedna**. Pritom nećete morati mijenjati glave četkice. Jeste li znali: glave četkice postaju manje učinkovite nakon 3 mjeseca uporabe? Naša značajka BrushSync™ može vas podsjetiti kad se približi vrijeme za zamjenu.