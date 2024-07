Jedna glava četkice za potpunu njegu

Glava četkice A3 Premium „All-in-One” dizajnirana je za kompletnu njegu. Glava četkice A3 pomaže ukloniti do 20x više naslaga*, osigurava do 15x zdravije desni** te uklanja do 100 % više mrlja***. Isporučuje se uz našu najnježniju i najmekšu glavu četkice S2 Sensitive koja klinički dokazano pruža nježno čišćenje koje uklanja 10x više naslaga na teško dostupnim mjestima* te glavu četkice G3 Premium Gum Care koja osigurava do 7x zdravije desni u samo 2 tjedna****.