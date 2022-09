Vrijeme i temperatura mogu se prilagoditi

Ugrađeni mjerač vremena omogućuje unaprijed postaviti vremena pripremanja duljine do 60 minuta. Funkcija automatskog isključivanja zvučno se oglašava kada je obrok pripremljen. Potpuna regulacija temperature do 200 stupnjeva omogućuje unaprijed postaviti postavku najbolju za hranu koju pripremate. Uživajte u hrskavim, zlatno-smeđim krumpirićima, užinama, ukusnoj piletini i još mnogo toga – sve to priprema se na odgovarajućoj temperaturi u idealnom vremenu.