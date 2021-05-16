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Obustavljeno

5300 seriesIzuzetno tanki Full HD LED TV

24PFS5303/12

4.6

| (11) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki Full HD LED televizor

Philips 5300 donosi kvalitetu slike na male ekrane. Njegove jednostavne kontrole i kompaktan dizajn čine ga savršenim dodatkom vašoj kuhinji, spavaćoj ili radnoj sobi.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

s tehnologijom Pixel Plus HD

Izuzetno tanki Full HD LED televizor

  • 60 cm (24")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kompaktni prijenosni televizor: dizajniran da bude tamo gdje je zabava

Moderni, kompaktni, lagani i prijenosni. Televizor malog zaslona omogućuje vam praćenje omiljenog programa s bilo koje lokacije, bilo da ste u kuhinji ili kampirate s obitelji na otvorenom. Ovaj prijenosni televizor omogućuje vam da pratite vijesti, kao i najnovije rezultate u omiljenom sportu. Osmišljen je da bude tamo gdje je zabava!

Dva HDMI ulaza i Easylink za integriranu povezivost

Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

Pixel Plus HD za predivne slike koje ćete obožavati

Philips Pixel Plus HD Engine optimizira kvalitetu slike i omogućava reprodukciju čiste slike predivnog kontrasta. Bilo da usmjeravate sadržaj na mreži ili gledate videozapis s diska, moći ćete uživati u oštrijoj slici sa svjetlijim bijelim i tamnijim crnim nijansama.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

11

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

16/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělá jednoduchá televize

Skvělá jednoduchá televize. Používám i zároveň jako monitor. Naprosto dostačující.

Prednosti

Vhodná i jako monitor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD

Datum upotrebe 2019-05-16

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD

Datum upotrebe 2019-05-16

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

tudás-hatalom

Kiváló kép mínőség, remek színek és felbontás, jó ár-érték arány

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5300 series 22PFS5303 Full HD Ultra Slim LED TV

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5300 series 22PFS5303 Full HD Ultra Slim LED TV

14/11/2020

Україна

Україна

телевізор

надійний якісний легкий в користуванні рекомендую всім

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Datum upotrebe 2019-11-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Datum upotrebe 2019-11-14

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

  5. Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.