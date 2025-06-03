QD-OLED Care

Monitori Philips Evnia opremljeni su softverskim alatima koji se ubrajaju u najbolje - sprječavaju izgaranje slike i održavaju vaš monitor u dobrom stanju. Potencijalan problem u vezi QD-OLED panela je opasnost od izgaranja slike. Međutim, u slučaju ispravne njege, ova opasnost se kod QD-OLED panela znatno smanjuje.