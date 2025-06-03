QD-OLED Care

Pomaže da se spriječi izgaranje logotipa, prije svega u situacijama kada logo ostaje duže vrijeme na istom mjestu.
Istovremeno prepoznaje više logotipa.
Razina 2: Smanjenje svjetline za 20% Rezultat je minimalan utjecaj na ukupan doživljaj gledanja i zaštita osjetljivih oblasti zaslona.
Razina 1: Smanjenje svjetline za 10%
Razina 2: Smanjenje svjetline za 20%
Rezultat je minimalan utjecaj na ukupan doživljaj gledanja i zaštita osjetljivih oblasti zaslona.
Smanjuje svjetlinu na mjestima gdje se pojavljuje znatna razlika između svijetlih i tamnih dijelova, primjerice u slučaju "letterbox"-a (crne trake gore i dolje) ili "pillar box"-a (bočne trake), što je česta pojava kod gledanja filmova ili korištenja više prozora/izvora..
Smanjuje svjetlinu na mjestima gdje se pojavljuje znatna razlika između svijetlih i tamnih dijelova, primjerice u slučaju "letterbox"-a (crne trake gore i dolje) ili "pillar box"-a (bočne trake), što je česta pojava kod gledanja filmova ili korištenja više prozora/izvora..
Otkriva statičke zadaćne trake (primjerice zadaćnu traku Windows), koje duže vrijeme ostaju vidljive. Smanjuje svjetlinu u ovim oblastima u cilju prevencije izgaranja slike. Idealno za korisnike koji često rade ili igraju videoigre sa statičkim elementima korisničkog sučelja.
Ova značajka uravnotežava performanse i zaštitu panela bez zahvata od strane korisnika.
Ova značajka uravnotežava performanse i zaštitu panela bez zahvata od strane korisnika.
Gaming Monitor
QD OLED monitor za igranje
27M2N8500/00
Curved Gaming Monitor
QD OLED monitor za igranje
34M2C6500/00
Gaming Monitor
QD OLED monitor za igranje
49M2C8900/00
Curved Gaming Monitor
QD OLED monitor za igranje
34M2C8600/00
Gaming Monitor
QD OLED monitor za igranje
49M2C8900L/00
4K UHD gaming monitor
QD OLED monitor za igranje
32M2N8900/00
