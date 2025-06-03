Traži pojmove

QD-OLED Care

Monitori Philips Evnia opremljeni su softverskim alatima koji se ubrajaju u najbolje - sprječavaju izgaranje slike i održavaju vaš monitor u dobrom stanju. Potencijalan problem u vezi QD-OLED panela je opasnost od izgaranja slike. Međutim, u slučaju ispravne njege, ova opasnost se kod QD-OLED panela znatno smanjuje.

Zaštita od višestrukog logoa

Otkriva i prigušava statičke logotipe na zaslonu.


Pomaže da se spriječi izgaranje logotipa, prije svega u situacijama kada logo ostaje duže vrijeme na istom mjestu.

Automatska detekcija


Istovremeno prepoznaje više logotipa.

Razine smanjenja svjetline


Razina 1: Smanjenje svjetline za 10%

Razina 2: Smanjenje svjetline za 20%

 

Rezultat je minimalan utjecaj na ukupan doživljaj gledanja i zaštita osjetljivih oblasti zaslona.

Prigušivač svjetline rubova

 

Smanjuje svjetlinu na mjestima gdje se pojavljuje znatna razlika između svijetlih i tamnih dijelova, primjerice u slučaju "letterbox"-a (crne trake gore i dolje) ili "pillar box"-a (bočne trake), što je česta pojava kod gledanja filmova ili korištenja više prozora/izvora..

Prigušivač svjetline rubova
rubova "Letter BOX"

Prigušivač svjetline
rubova "Pillar BOX"

Prigušivač svjetline
rubova vertikalne
podjele

Prigušivač svjetline
rubova "Letter BOX"

Prigušivač svjetline
rubova "Pillar BOX"

Prigušivač svjetline
rubova vertikalne
podjele

Prigušivač svjetline zadaćne trake

 
Identificira statičke zadaćne trake te ih prigušava kako bi ih zaštitio.




Otkriva statičke zadaćne trake (primjerice zadaćnu traku Windows), koje duže vrijeme ostaju vidljive. Smanjuje svjetlinu u ovim oblastima u cilju prevencije izgaranja slike. Idealno za korisnike koji često rade ili igraju videoigre sa statičkim elementima korisničkog sučelja.

Toplinska zaštita

 
 
Proaktivno upravlja temperaturom panela smanjenjem svjetline u slučaju povećanja topline. Pomaže da se temperatura monitora održi ispod 60 °C, što osigurava njegov duži vijek trajanja i stabilne performanse, prije svega tijekom intenzivnog igranja videoigara.

Kako to radi:

  • Ako temperatura prekorači 60 °C, automatski smanjuje svjetlinu.
  • Proaktivno upravlja temperaturom panela smanjenjem svjetline u slučaju povećanja topline.
  • Pomaže da se temperatura monitora održi ispod 60 °C, što osigurava njegov duži vijek trajanja i stabilne performanse, prije svega tijekom intenzivnog igranja videoigara.

 

Ova značajka uravnotežava performanse i zaštitu panela bez zahvata od strane korisnika.

