Dizajnirano za stvaratelje. Kalibrirano za savršenstvo.
Otkrijte moć 5K razlučivosti – vaš savršen zaslon sa stabilnim Thunderbolt™ 4 sučeljima, značajkom Calman Ready za kalibrirane boje te preciznošću na razini studija.
Usavršena preciznost
Vizualni stroj za moderan kreativni studio
Za profesionalce koji žele više nego samo piksele – monitor Philips Brilliance 27E3U7903 ima razlučivost 5K s 218 PPI za ultra-fine detalje, vjerne boje i postojanu radnu kompatibilnost.
Bilo da uređujete dugometražni film, stvarate 3D objekte, ili da dizajnirate vjerne vizualne efekte, svaka boja i kadar će se prikazati upravo tako kako ste ih zamišljali.
Razlučivost 5120 x 2880 5K UHD
99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
Točnost boja Delta E <2
Potvrda HDR600
Učinkovitost, jedan priključak
Thunderbolt™ 4. Jedan priključak. Nikakav nered.
Samo jedan kabel. Beskraj mogućnosti. Monitor Philips Brilliance je više nego samo zaslon – to je središnji čvor vaše kreativne opreme. Zahvaljujući Thunderbolt™ 4 ulazu/izlazu, lančanom povezivanju i potpunoj docking značajci, vaš studio će biti pregledniji, brži i učinkovitiji.
Stvaratelji filmova i editori videa
HDR600, Calman Ready, preciznost na razini kadrova
Grafičari
99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, antirefleksna čistoćay
Animatori i stvaratelji igara
5K detalji, Smart KVM, brzina Thunderbolt 4
Fotografi i koloristi
Zaslon P3/AdobeRGB, kalibrirano u proizvodnji, vjeran prikaz pikselay
Vaše postavke – pojednostavljene
Thunderbolt™ 4
Smart KVM
5MP AI Webcam
USB-C Docking
Uvijek u fokusu
Web kamera, koja radi naporno kao i vi
Web kamera 5MP s automatskim uokvirivanjem središta kadra bez obzira na vaše pokrete. Idealno za hibridne stvaratelje koji balansiraju između suradnje i duboke koncentracije.
Stvoreno za inspiraciju
Minimalističan dizajn. Maksimalan rezultat.
Inspiriran modernim kreativnim studijima, monitor Philips Brilliance će u vaš prostor unijeti sofisticiranost. Čiste linije, moderna estetika i namjensko rješenje će stvoriti okruženje u kojem ćete voljeti svoj posao.
Jeste li spremni za stvaranje?
Poboljšajte svoj studio s monitorom Philips Brilliance
