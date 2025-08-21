Traži pojmove

Dizajnirano za stvaratelje. Kalibrirano za savršenstvo.

 
Otkrijte moć 5K razlučivosti – vaš savršen zaslon sa stabilnim Thunderbolt™ 4 sučeljima, značajkom Calman Ready za kalibrirane boje te preciznošću na razini studija.

Usavršena preciznost

Vizualni stroj za moderan kreativni studio


Za profesionalce koji žele više nego samo piksele – monitor Philips Brilliance 27E3U7903 ima razlučivost 5K s 218 PPI za ultra-fine detalje, vjerne boje i postojanu radnu kompatibilnost.

visualization for 4k vs 5k

Bilo da uređujete dugometražni film, stvarate 3D objekte, ili da dizajnirate vjerne vizualne efekte, svaka boja i kadar će se prikazati upravo tako kako ste ih zamišljali.

 

  • Razlučivost 5120 x 2880 5K UHD
  • 99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
  • Točnost boja Delta E <2
  • Potvrda HDR600

 

a woman editing and crafting assets with Philips monitor

Učinkovitost, jedan priključak

Thunderbolt™ 4. Jedan priključak. Nikakav nered.


Samo jedan kabel. Beskraj mogućnosti. Monitor Philips Brilliance je više nego samo zaslon – to je središnji čvor vaše kreativne opreme. Zahvaljujući Thunderbolt™ 4 ulazu/izlazu, lančanom povezivanju i potpunoj docking značajci, vaš studio će biti pregledniji, brži i učinkovitiji.

Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

 

Vaše postavke – pojednostavljene

Thunderbolt™ 4

Smart KVM

5MP AI Webcam

USB-C Docking

Uvijek u fokusu

Web kamera, koja radi naporno kao i vi


Web kamera 5MP s automatskim uokvirivanjem središta kadra bez obzira na vaše pokrete. Idealno za hibridne stvaratelje koji balansiraju između suradnje i duboke koncentracije.

Philips Evnia AI autoframing feature

Stvoreno za inspiraciju


Minimalističan dizajn. Maksimalan rezultat.

Inspiriran modernim kreativnim studijima, monitor Philips Brilliance će u vaš prostor unijeti sofisticiranost. Čiste linije, moderna estetika i namjensko rješenje će stvoriti okruženje u kojem ćete voljeti svoj posao.

ready to create with philips brilliance monitor

Jeste li spremni za stvaranje?

 
Poboljšajte svoj studio s monitorom Philips Brilliance

