Traži pojmove

2 košare,
gotove u
isto vrijeme

Savršen za glavno jelo i prilog ili za jednu veliku porciju

Philips Airfryer serije 3000 s dvije košare

Otkrijte Philips Airfryer s dvije košare

Airfryer s dvije košare - za uravnotežene obroke po vašem ukusu
Philips s dvije košare
Ikona s 13 funkcija kuhanja

12 funkcija kuhanja

2 košare, ikona u 2 veličine

2 košare, 2 veličine

Ikona aplikacije HomeID

Aplikacija HomeID

Ikona funkcije kopiranja

Funkcija kopiranja

Ikona tehnologije Rapid Air

Tehnologija Rapid Air

Ikona za 90 % manje masnoće

90 % manje masnoće

Ikona za 8 unaprijed postavljenih postavki

8 prethodnih postavki

Ikona za „Gotovo u isto vrijeme”

Gotovo u isto vrijeme

Asimetrične košare

2 porcije


Manja verzija za priloge ili obroke za jednu osobu

4 porcije


Veća ladica za obiteljske obroke

Tehnologija Rapid Air
Hrskava, mekana, ravnomjerno pripremljena hrana


Hrana nikada više neće zagorjeti ili biti nedovoljno kuhana. Naš dizajn optimizira cirkulaciju topline, tako da ne ide samo oko hrane, već i kroz nju.

Tehnologija Rapid Air Plus
Hrskava, mekana, ravnomjerno pripremljena hrana


Hrana nikada više neće zagorjeti ili biti nedovoljno kuhana. Naš dizajn optimizira cirkulaciju topline, tako da ne ide samo oko hrane, već i kroz nju.

Ikona optimalnog protoka zraka

zdrava

Nema više provjeravanja ili nagađanja


Zaslon osjetljiv na dodir na Airfryeru s dvostrukom košarom serije 3000 nudi 8 unaprijed postavljenih postavki: vrijeme i temperaturu za svježe pečene krumpiriće, smrznute grickalice, perad, meso, povrće, ribu, kolače i podgrijavanje.

Ikona zamrznutih grickalica

zamrznuti prilozi

Ikona svježih krumpirića

svježi krumpirići

Ikona pilećih bataka

meso

Ikona piletine

piletina

Ikona ribe

riba

Ikona kolača

kolači

Ikona povrća

povrće

Ikona podgrijavanja

podgrijavanje

Pripremite 1, 2, 3 ili 4 porcije!

Pripremite 1, 2, 3 ili 4 porcije!

Gladna obitelj?


Pripremite obrok u velikoj košari, do 1,5 kg prokulica ili 1,2 kg piletine u samo jednoj košari.

Gladna obitelj?


Pripremite obrok u velikoj košari, do 1,5 kg prokulica ili 1,2 kg piletine u samo jednoj košari.

veliko

Gotovo u isto vrijeme!


Automatski uskladite vrijeme kuhanja u 2 košare kako bi se sva vaša hrana mogla poslužiti u isto vrijeme.

Jedan obrok, svjež i vruć.

usklađivanje

usklađivanje

Gotovo u isto vrijeme!


Automatski uskladite vrijeme kuhanja u 2 košare kako bi se sva vaša hrana mogla poslužiti u isto vrijeme.

Jedan obrok, svjež i vruć.

Brže od pećnice


Pripremite obrok bez dugog čekanja. Uštedite vrijeme i pripremite obrok u samo nekoliko minuta.
Test izveden na kobasicama u lijevoj košari u usporedbi s konvekcijskim pećnicama.

brzo

brzo

Brže od pećnice


Pripremite obrok bez dugog čekanja. Uštedite vrijeme i pripremite obrok u samo nekoliko minuta.
Test izveden na kobasicama u lijevoj košari u usporedbi s konvekcijskim pećnicama.

Svaki dan pripremite nešto drugačije


Hrskava predjela, krepka glavna jela i očaravajući deserti... Sve to, ali i mnogo više, pripremite uz ovaj aparat Airfryer!

Svaki dan pripremite nešto drugačije


Hrskava predjela, krepka glavna jela i očaravajući deserti... Sve to, ali i mnogo više, pripremite uz ovaj aparat Airfryer!

Ikona aplikacije HomeID

Više od 500 recepata u aplikaciji HomeID

Ikona aplikacije HomeID

Više od 500 recepata u aplikaciji HomeID

Otkrijte razna jela!

Četiri različita, ukusna jela pripremljena u aparatu Philips s dvije košare
Ikona za 500 recepata

Nikada nećete ostati bez ideja


Žudite za nečim slatkim? Ili želite iskoristiti ostatke patlidžana?


Jednostavno preuzmite besplatnu aplikaciju HomeID za beskrajno nadahnuće.

Ikona aplikacije HomeID

Više od 500 recepata u aplikaciji HomeID

Preuzmite aplikaciju HomeID, trgovina Google Play
Preuzmite aplikaciju HomeID, trgovina App Store

nadahnuće

nadahnuće

nadahnuće

Nikada nećete ostati bez ideja


Žudite za nečim slatkim? Ili želite iskoristiti ostatke patlidžana?

Jednostavno preuzmite besplatnu aplikaciju HomeID za beskrajno nadahnuće.

Preuzmite aplikaciju HomeID, trgovina Google Play
Preuzmite aplikaciju HomeID, trgovina App Store

Kuhanje nikada nije bilo tako jednostavno i ugodno

Hrskavo i ukusno


Hrskav i ravnomjerno pripremljen obrok mekane teksture, svaki put.

savršeno

savršeno

Hrskavo i ukusno


Hrskav i ravnomjerno pripremljen obrok mekane teksture, svaki put.

Ikona za 90 posto manje masnoće

Uživajte u prženoj hrani bez grižnje savjesti


Uživajte u zdravoj hrani s do 90 % manje masnoće*. Sada možete pripremiti ukusnu hranu s vrlo malo ulja za zdrave obroke bez kompromisa po pitanju okusa.
*U usporedbi s domaćim krumpirićima prženima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju.

bez grižnje savjesti

Uživajte u prženoj hrani bez grižnje savjesti


Uživajte u zdravoj hrani s do 90 % manje masnoće*. Sada možete pripremiti ukusnu hranu s vrlo malo ulja za zdrave obroke bez kompromisa po pitanju okusa.
*U usporedbi s domaćim krumpirićima prženima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju.

Dodatne mogućnosti pripreme hrane


Prošite svoje kulinarske horizonte uz širok asortiman naše dodatne opreme.

Pripremite doručak, ispecite kolač ili udvostručite količinu hrane koju pripremate odjednom.

Otkrijte dodatnu opremu za Airfryere

Dodatne mogućnosti pripreme hrane

Dodatna oprema za aparat Philips s dvije košare koja vam omogućuje da ispečete ili udvostručite količinu hrane koju pripremate

Prošite svoje kulinarske horizonte uz širok asortiman naše dodatne opreme.

Pripremite doručak, ispecite kolač ili udvostručite količinu hrane koju pripremate odjednom.

Otkrijte dodatnu opremu za Airfryere >
Žena stavlja još više sastojaka u aparat Philips s dvije košare zahvaljujući dodatnoj opremi za kuhanje

 Trebate više informacija?

Philips s dvije košare; NA352

Philips s dvije košare; NA352/00

Philips s dvije košare; NA353

Philips s dvije košare; NA353/10

Philips s dvije košare; NA352

Philips s dvije košare; NA150/00

Philips s dvije košare; NA552

Philips s dvije košare; NA552/00

Osmišljen za vašu kuhinju


Najbolji obiteljski Airfryer kapaciteta 9 l.

Osmišljen za vašu kuhinju


Najbolji obiteljski Airfryer kapaciteta 9 l.

Aparat Philips s dvije košare uspravno položen na radnu površinu s popisom svih dimenzija: širina: 38,25 cm, dubina: 31,42 cm, visina: 44,39 cm

Više o aparatu Airfryer tvrtke Philips


Saznajte odgovore na najčešća pitanja

Prijavi se i preuzmi kod za 10% popusta

* Polje je obavezno

Promo kod za 10% popusta vrijedi na Philips uređaje za osobnu njegu i dom

Ekskluzivne promocije i kuponi

Predstavljanja proizvoda

*
Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!
Što to znači?

Klikom na poveznicu napustit ćete službenu web stranicu tvrtke Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Sve poveznice na web-stranice trećih strana koje se mogu pojaviti na ovim stranicama date su samo za vašu udobnost i ni na koji način ne predstavljaju bilo kakvu povezanost ili odobravanje informacija koje se nalaze na tim povezanim web-mjestima. Philips ne daje nikakve izjave niti jamstva bilo koje vrste u vezi s web-mjestovima trećih strana ili informacijama koje se na njima nalaze.

Razumijem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.