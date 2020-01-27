Savršen za glavno jelo i prilog ili za jednu veliku porciju
Philips Airfryer serije 3000 s dvije košare
2 porcije
Manja verzija za priloge ili obroke za jednu osobu
2 porcije
4 porcije
Veća ladica za obiteljske obroke
4 porcije
Hrana nikada više neće zagorjeti ili biti nedovoljno kuhana. Naš dizajn optimizira cirkulaciju topline, tako da ne ide samo oko hrane, već i kroz nju.
Hrana nikada više neće zagorjeti ili biti nedovoljno kuhana. Naš dizajn optimizira cirkulaciju topline, tako da ne ide samo oko hrane, već i kroz nju.
zdrava
Zaslon osjetljiv na dodir na Airfryeru s dvostrukom košarom serije 3000 nudi 8 unaprijed postavljenih postavki: vrijeme i temperaturu za svježe pečene krumpiriće, smrznute grickalice, perad, meso, povrće, ribu, kolače i podgrijavanje.
Pripremite obrok u velikoj košari, do 1,5 kg prokulica ili 1,2 kg piletine u samo jednoj košari.
Pripremite obrok u velikoj košari, do 1,5 kg prokulica ili 1,2 kg piletine u samo jednoj košari.
veliko
Automatski uskladite vrijeme kuhanja u 2 košare kako bi se sva vaša hrana mogla poslužiti u isto vrijeme.
Jedan obrok, svjež i vruć.
usklađivanje
Automatski uskladite vrijeme kuhanja u 2 košare kako bi se sva vaša hrana mogla poslužiti u isto vrijeme.
Jedan obrok, svjež i vruć.
Pripremite obrok bez dugog čekanja. Uštedite vrijeme i pripremite obrok u samo nekoliko minuta.
Test izveden na kobasicama u lijevoj košari u usporedbi s konvekcijskim pećnicama.
brzo
Pripremite obrok bez dugog čekanja. Uštedite vrijeme i pripremite obrok u samo nekoliko minuta.
Test izveden na kobasicama u lijevoj košari u usporedbi s konvekcijskim pećnicama.
Hrskava predjela, krepka glavna jela i očaravajući deserti... Sve to, ali i mnogo više, pripremite uz ovaj aparat Airfryer!
Hrskava predjela, krepka glavna jela i očaravajući deserti... Sve to, ali i mnogo više, pripremite uz ovaj aparat Airfryer!
Više od 500 recepata u aplikaciji HomeID
Više od 500 recepata u aplikaciji HomeID
Žudite za nečim slatkim? Ili želite iskoristiti ostatke patlidžana?
Jednostavno preuzmite besplatnu aplikaciju HomeID za beskrajno nadahnuće.
Hrskav i ravnomjerno pripremljen obrok mekane teksture, svaki put.
savršeno
Hrskav i ravnomjerno pripremljen obrok mekane teksture, svaki put.
Uživajte u zdravoj hrani s do 90 % manje masnoće*. Sada možete pripremiti ukusnu hranu s vrlo malo ulja za zdrave obroke bez kompromisa po pitanju okusa.
*U usporedbi s domaćim krumpirićima prženima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju.
Uživajte u zdravoj hrani s do 90 % manje masnoće*. Sada možete pripremiti ukusnu hranu s vrlo malo ulja za zdrave obroke bez kompromisa po pitanju okusa.
*U usporedbi s domaćim krumpirićima prženima u standardnoj fritezi za prženje u dubokom ulju.
Prošite svoje kulinarske horizonte uz širok asortiman naše dodatne opreme.
Pripremite doručak, ispecite kolač ili udvostručite količinu hrane koju pripremate odjednom.
Pripremite doručak, ispecite kolač ili udvostručite količinu hrane koju pripremate odjednom.
Najbolji obiteljski Airfryer kapaciteta 9 l.
Najbolji obiteljski Airfryer kapaciteta 9 l.
Saznajte odgovore na najčešća pitanja
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.