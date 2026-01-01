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Sve serije

  • Krpe za brisanje za robotske usisivače serija HomeRun 2000 i 3000
  • Krpe za brisanje za robotske usisivače serija HomeRun 2000 i 3000
  • Krpe za brisanje za robotske usisivače serija HomeRun 2000 i 3000
  • Krpe za brisanje za robotske usisivače serija HomeRun 2000 i 3000
  • Krpe za brisanje za robotske usisivače serija HomeRun 2000 i 3000
  • Krpe za brisanje za robotske usisivače serija HomeRun 2000 i 3000

Krpe za brisanjeKrpe za brisanje za HomeRun serije 2000 i 3000

XV1430/00

1 nagrada

Krpe za brisanje za robotske usisivače serija HomeRun 2000 i 3000
Perive krpe za brisanje od mikrovlakana upotrebljavajte na svojim robotskim usisivačima serija HomeRun 2000 i 3000 kako biste uklonili sitni sloj prašine koji se svakodnevno nakuplja na podovima. Krpe za brisanje odgovaraju modelima XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 2000

Serija 2000
Robotski usisivač

XU2000/15

Serija 2000

Serija 2000
Robotski usisivač

XU2000/25

Serija 2000

Serija 2000
Robotski usisivač

XU2100/15

Serija 2000

Serija 2000
Robotski usisivač

XU2100/25

Serija 2000

Serija 2000
Robotski usisivač

XU2100/10

Serija 2000

Serija 2000
Robotski usisivač

XU2100/20

HomeRun Aqua 3000

HomeRun Aqua 3000
Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

XU3000/01

HomeRun Aqua 3000

HomeRun Aqua 3000
Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

XU3000/02

HomeRun Aqua 3000

HomeRun Aqua 3000
Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

XU3100/01

HomeRun Aqua 3000

HomeRun Aqua 3000
Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

XU3110/02

Uklanja više prašine od usisavanja

Krpe za brisanje za robotske usisivače serija HomeRun 2000 i 3000

  • 4x krpe od mikrovlakana

  • Kompatibilnost: serije 2000 i 3000

  • Perivo (maks. 60 stupnjeva)

Krpe se mogu prati i upotrebljavati više puta

Krpe od mikrovlakana lako se mogu odvojiti i ukloniti te prati u perilici na maksimalno 60 stupnjeva Celzija. Preporučuje se pranje krpe nakon svakog čišćenja.

Za nježno, ali učinkovito čišćenje

Mekani materijal od mikrovlakana nježno otpušta, podiže i upija prašinu i prljavštinu. Posebno je dizajniran za čišćenje osjetljivih površina poput drvenih podova.

Mijenjajte svakih 3 – 6 mjeseci

Izdržljive krpe za brisanje dizajnirane su za svakodnevno mokro i suho čišćenje vaših podova. Mijenjajte svakih 3 – 6 mjeseci kako biste održali optimalnu učinkovitost čišćenja robotskog usisivača. Aplikacija HomeRun omogućit će podsjetnike kada krpu treba zamijeniti.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Upozorenja

  1. Kada se upotrebljava na robotskom usisivaču za usisavanje i brisanje HomeRun Aqua serije 3000 tvrtke Philips