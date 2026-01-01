2 godine jamstva
XV1430/00
XU2000/15
XU2000/25
XU2100/15
XU2100/25
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3000/02
XU3100/01
XU3110/02
4x krpe od mikrovlakana
Kompatibilnost: serije 2000 i 3000
Perivo (maks. 60 stupnjeva)
Krpe od mikrovlakana lako se mogu odvojiti i ukloniti te prati u perilici na maksimalno 60 stupnjeva Celzija. Preporučuje se pranje krpe nakon svakog čišćenja.
Mekani materijal od mikrovlakana nježno otpušta, podiže i upija prašinu i prljavštinu. Posebno je dizajniran za čišćenje osjetljivih površina poput drvenih podova.
Izdržljive krpe za brisanje dizajnirane su za svakodnevno mokro i suho čišćenje vaših podova. Mijenjajte svakih 3 – 6 mjeseci kako biste održali optimalnu učinkovitost čišćenja robotskog usisivača. Aplikacija HomeRun omogućit će podsjetnike kada krpu treba zamijeniti.
Nagrade
Recenzije
Kada se upotrebljava na robotskom usisivaču za usisavanje i brisanje HomeRun Aqua serije 3000 tvrtke Philips