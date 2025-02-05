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Serija 2000Robotski usisivač

XU2100/20

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
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Uživajte u čišćenju bez napora: naši robot usisava i briše uz veliku usisnu snagu. Budite bezbrižni 70 dana uz elegantnu stanicu za automatsko pražnjenje. Iskusite napredno čišćenje prilagođeno potrebama vašeg doma.
Pogledajte sve prednosti

Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora.

Otkrijte jednostavnost povratka u čist dom

  • Istovremeno usisavanje i brisanje

  • Pojačanje za tepih

  • Navigacija s pomoću LDS radara

  • Kompaktna stanica za auto. pražnjenje

  • Prilagodba uz aplikaciju HomeRun

Usisavanje i brisanje jednim potezom, lako čišćenje prašine i prljavštine

Usisavanje i brisanje jednim potezom, lako čišćenje prašine i prljavštine

Robot usisava i briše tvrde podove u jednom potezu kako bi uklonio tanki sloj prašine koji se na podovima nakuplja svaki dan. Uklanja više sitne prašine nego samo usisavanjem, tako da će vam stopala ostati čista čak i ako hodate bosi.

70 dana bezbrižnosti uz stanicu za automatsko pražnjenje

70 dana bezbrižnosti uz stanicu za automatsko pražnjenje

Budite bezbrižni 70 dana* uz elegantnu stanicu za automatsko pražnjenje. Robot se sam automatski prazni u stanicu za automatsko pražnjenje. Stanica ima S-bag vrećicu od 3,0 litre koja može držati prašinu i prljavštinu prikupljenu tijekom 70 dana kako je ne biste morali često prazniti. Univerzalna S-bag vrećica može se higijenski odložiti bez oblaka prašine, što je idealno za osobe koje pate od astme i alergija.

Velika usisna snaga za hvatanje prašine i prljavštine

Velika usisna snaga za hvatanje prašine i prljavštine

Velika usisna snaga robota može pokupiti veliku prljavštinu poput mrvica i dlaka ljubimaca. Rješava svakodnevne nakupine prljavštine i uklanja sitnu prašinu duboko iz tepiha i sagova.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

05/02/2025

България

България

Прави живота по-лесен!

Спестява много време с това, че си самопочиства контейнера. Отличен резултат след комбинирано почистване.

Prednosti

Самопочства се

Mane

Захваща малки предмети

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

05/02/2025

България

България

Добър помощник

Ефективно и бързо събира ежедневен прах, сенсорите му работят отлично - прави карта на помещение и график на почистване.

Prednosti

Бързина, работа през апликация

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

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Upozorenja

  1. 1 Stvarni rezultati mogu varirati ovisno o uvjetima okruženja, načinu upotrebe itd.

  2. 2 Testirano samo u načinu usisavanja s najvišom postavkom usisne snage.

  3. 3 Testirano s najnižom postavkom usisne snage i razinom vlažnosti u načinu usisavanja i mokrog brisanja.

  4. 4 U usporedbi s veličinom priključne stanice serije HomeRun 3000 XU3100.