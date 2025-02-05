2 godine jamstva
Istovremeno usisavanje i brisanje
Pojačanje za tepih
Navigacija s pomoću LDS radara
Kompaktna stanica za auto. pražnjenje
Prilagodba uz aplikaciju HomeRun
Robot usisava i briše tvrde podove u jednom potezu kako bi uklonio tanki sloj prašine koji se na podovima nakuplja svaki dan. Uklanja više sitne prašine nego samo usisavanjem, tako da će vam stopala ostati čista čak i ako hodate bosi.
Budite bezbrižni 70 dana* uz elegantnu stanicu za automatsko pražnjenje. Robot se sam automatski prazni u stanicu za automatsko pražnjenje. Stanica ima S-bag vrećicu od 3,0 litre koja može držati prašinu i prljavštinu prikupljenu tijekom 70 dana kako je ne biste morali često prazniti. Univerzalna S-bag vrećica može se higijenski odložiti bez oblaka prašine, što je idealno za osobe koje pate od astme i alergija.
Velika usisna snaga robota može pokupiti veliku prljavštinu poput mrvica i dlaka ljubimaca. Rješava svakodnevne nakupine prljavštine i uklanja sitnu prašinu duboko iz tepiha i sagova.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Drama Queen
05/02/2025
България
Прави живота по-лесен!
Спестява много време с това, че си самопочиства контейнера. Отличен резултат след комбинирано почистване.
Prednosti
Самопочства се
Mane
Захваща малки предмети
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Мария Ж
05/02/2025
България
Добър помощник
Ефективно и бързо събира ежедневен прах, сенсорите му работят отлично - прави карта на помещение и график на почистване.
Prednosti
Бързина, работа през апликация
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
1 Stvarni rezultati mogu varirati ovisno o uvjetima okruženja, načinu upotrebe itd.
2 Testirano samo u načinu usisavanja s najvišom postavkom usisne snage.
3 Testirano s najnižom postavkom usisne snage i razinom vlažnosti u načinu usisavanja i mokrog brisanja.
4 U usporedbi s veličinom priključne stanice serije HomeRun 3000 XU3100.