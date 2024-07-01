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  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
  • Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora

HomeRun Aqua 3000Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

XU3000/01

4.7
| (102) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora
Uživajte u besprijekornoj čistoći uz manje napora. Robotski usisivač visokom snagom usisavanja usisava i briše u jednom potezu. Robotski usisivač automatski povećava snagu usisavanja kada dođe u dodir s tepihom ili sagom.
Pogledajte sve prednosti

Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora

  • sa stanicom za punjenje

  • Tamna i beluga metalik

  • Povezan s aplikacijom HomeRun

Uklanja više prašine od usisavanja

Uklanja više prašine od usisavanja

Robotski usisivač usisava i briše tvrde podove u jednom potezu i s lakoćom se nosi s finim slojem prašine koji se nakuplja na podovima svaki dan. Uklanja više sitne prašine u odnosu na samo usisavanje kako bi vaši tabani ostali čisti, čak i ako hodate bosi.

Intuitivan za uporabu – idealan za početnike

Intuitivan za uporabu – idealan za početnike

Aplikacija za robotski usisivač Philips HomeRun jednostavna je i intuitivna – idealna za početnike. Ima detaljne upute i korisne videozapise kako bi najbolje iskoristili robotski usisivač. Aplikacija komunicira s robotskim usisivačem kako bi upravljala, pratila i ažurirala učinkovitost čišćenja robotskog usisivača u stvarnom vremenu bez obzira gdje se nalazili.

Visoka snaga usisavanja hvata veliku prljavštinu

Visoka snaga usisavanja hvata veliku prljavštinu

Visoka snaga usisavanja (strogo se testira do 4000 Pa) hvata veliku prljavštinu poput mrvica. Brine se o svakodnevnim nakupinama prljavštine i uklanja sitnu prašinu iz dubokih pukotina, tepiha i sagova.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

102

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

01/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Spas u kućanstvu

Preporučujem ovaj usisavač svima koji vole da im je uvijek čisto. Učinkovit, jednostavan za korištenje, ima jedinicu za samopražnjenje pa ga ne treba ručno čistiti nakon svakog čišćenja, ima puno opcija čišćenja (istaknula bih usisavanje i brisanje istovremeno; u aplikaciji se u tom slučaju namjeste zone na koje ne smije ići, tipa tepih i sl.). Mi ga volimo pokrenuti kad nismo kod kuće da nas dočeka čisto kad se vratimo.

Prednosti

Odličan pomagač u kućanstvu

Mane

Nemam zamjerki.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

14/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlične performanse !

S lakoćom usisava i briše podove i brine o svakodnevnom sakupljanju prašine i nečistoća.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

10/08/2024

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník při úklidu

Dlouho jsem zvažovala užitečnost stanice na odsátí prachu. Nyní vůbec nelituji, je to hodně pohodlné. Vysavač dělá přesně to, co výrobce uvádí. V naší hodně zvířecí domácnosti zvládá několikrát za den uklízet nepořádek po zvířatech, poradí si s chlupy, blátem. Naprostá spokojenost.

Prednosti

Hodně možností nastavení individuálních potřeb při uklízení.

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop

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