2 godine jamstva
sa stanicom za punjenje
Tamna i beluga metalik
Povezan s aplikacijom HomeRun
Robotski usisivač usisava i briše tvrde podove u jednom potezu i s lakoćom se nosi s finim slojem prašine koji se nakuplja na podovima svaki dan. Uklanja više sitne prašine u odnosu na samo usisavanje kako bi vaši tabani ostali čisti, čak i ako hodate bosi.
Aplikacija za robotski usisivač Philips HomeRun jednostavna je i intuitivna – idealna za početnike. Ima detaljne upute i korisne videozapise kako bi najbolje iskoristili robotski usisivač. Aplikacija komunicira s robotskim usisivačem kako bi upravljala, pratila i ažurirala učinkovitost čišćenja robotskog usisivača u stvarnom vremenu bez obzira gdje se nalazili.
Visoka snaga usisavanja (strogo se testira do 4000 Pa) hvata veliku prljavštinu poput mrvica. Brine se o svakodnevnim nakupinama prljavštine i uklanja sitnu prašinu iz dubokih pukotina, tepiha i sagova.
4.7
od 5
102
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
lucijaav
01/07/2024
Hrvatska
Spas u kućanstvu
Preporučujem ovaj usisavač svima koji vole da im je uvijek čisto. Učinkovit, jednostavan za korištenje, ima jedinicu za samopražnjenje pa ga ne treba ručno čistiti nakon svakog čišćenja, ima puno opcija čišćenja (istaknula bih usisavanje i brisanje istovremeno; u aplikaciji se u tom slučaju namjeste zone na koje ne smije ići, tipa tepih i sl.). Mi ga volimo pokrenuti kad nismo kod kuće da nas dočeka čisto kad se vratimo.
Prednosti
Odličan pomagač u kućanstvu
Mane
Nemam zamjerki.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Val16
14/06/2024
Hrvatska
Odlične performanse !
S lakoćom usisava i briše podove i brine o svakodnevnom sakupljanju prašine i nečistoća.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Agatta
10/08/2024
Česká republika
Skvělý pomocník při úklidu
Dlouho jsem zvažovala užitečnost stanice na odsátí prachu. Nyní vůbec nelituji, je to hodně pohodlné. Vysavač dělá přesně to, co výrobce uvádí. V naší hodně zvířecí domácnosti zvládá několikrát za den uklízet nepořádek po zvířatech, poradí si s chlupy, blátem. Naprostá spokojenost.
Prednosti
Hodně možností nastavení individuálních potřeb při uklízení.
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop