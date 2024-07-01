2 godine jamstva
sa stanicom za automatsko pražnjenje
Tamna i beluga metalik
Povezan s aplikacijom HomeRun
Robotski usisivač usisava i briše tvrde podove u jednom potezu i s lakoćom se nosi s finim slojem prašine koji se nakuplja na podovima svaki dan. Uklanja više sitne prašine u odnosu na samo usisavanje kako bi vaši tabani ostali čisti, čak i ako hodate bosi.
Robotski usisivač automatski se prazni u stanicu za automatsko pražnjenje. Stanica sadrži antialergijsku vrećicu za jednokratnu uporabu od 3 litre da izdrži do 30 dana sakupljanja prašine i ostale prljavštine, za 30 dana bez potrebnog pražnjenja. Univerzalna vrećica s-bag može se higijenski odložiti bez oblaka prašine – idealno za osobe koje pate od astme i alergija.
Robotski usisivač i stanica za automatsko pražnjenje napravljeni su od materijala visoke kvalitete kako bi odgovarali interijeru vašeg doma. Robotski usisivač za usisavanje i brisanje Philips HomeRun Aqua serije 3000 dostupan je u dva moderna dizajna kako bi odgovarao interijeru vašeg doma: tamna i Beluga metalik (XU3100/01) i svijetla i Beluga metalik (XU3110/02).
4.7
od 5
102
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
lucijaav
01/07/2024
Hrvatska
Spas u kućanstvu
Preporučujem ovaj usisavač svima koji vole da im je uvijek čisto. Učinkovit, jednostavan za korištenje, ima jedinicu za samopražnjenje pa ga ne treba ručno čistiti nakon svakog čišćenja, ima puno opcija čišćenja (istaknula bih usisavanje i brisanje istovremeno; u aplikaciji se u tom slučaju namjeste zone na koje ne smije ići, tipa tepih i sl.). Mi ga volimo pokrenuti kad nismo kod kuće da nas dočeka čisto kad se vratimo.
Prednosti
Odličan pomagač u kućanstvu
Mane
Nemam zamjerki.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Val16
14/06/2024
Hrvatska
Odlične performanse !
S lakoćom usisava i briše podove i brine o svakodnevnom sakupljanju prašine i nečistoća.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Agatta
10/08/2024
Česká republika
Skvělý pomocník při úklidu
Dlouho jsem zvažovala užitečnost stanice na odsátí prachu. Nyní vůbec nelituji, je to hodně pohodlné. Vysavač dělá přesně to, co výrobce uvádí. V naší hodně zvířecí domácnosti zvládá několikrát za den uklízet nepořádek po zvířatech, poradí si s chlupy, blátem. Naprostá spokojenost.
Prednosti
Hodně možností nastavení individuálních potřeb při uklízení.
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop