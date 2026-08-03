Perive krpe za brisanje od mikrovlakana upotrebljavajte na svojim robotskim usisivačima serija HomeRun 2000 i 3000 kako biste uklonili sitni sloj prašine koji se svakodnevno nakuplja na podovima. Krpe za brisanje odgovaraju modelima XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.