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Dodaci za ur. za usis. i mokro brisanje
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Krpe za brisanje Krpe za brisanje za HomeRun serije 2000 i 3000
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XV1430/00
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Perive krpe za brisanje od mikrovlakana upotrebljavajte na svojim robotskim usisivačima serija HomeRun 2000 i 3000 kako biste uklonili sitni sloj prašine koji se svakodnevno nakuplja na podovima. Krpe za brisanje odgovaraju modelima XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
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