2 godine jamstva
Istovremeno usisavanje i brisanje
Dvostruko veća usisna snaga¹
Navigacija s pomoću LDS radara
Kompaktna stanica za auto. pražnjenje
Prilagodba uz aplikaciju HomeRun
Robot usisava i briše tvrde podove u jednom potezu kako bi uklonio tanki sloj prašine koji se na podovima nakuplja svaki dan. Uklanja više sitne prašine nego samo usisavanjem, tako da će vam stopala ostati čista čak i ako hodate bosi.
Budite bezbrižni 70 dana² uz elegantnu stanicu za automatsko pražnjenje. Robotski usisivač sam se automatski prazni u stanicu za automatsko pražnjenje. Stanica ima S-bag vrećicu od 3,0 litre koja može držati prašinu i prljavštinu prikupljenu tijekom 70 dana kako je ne biste morali često prazniti. Univerzalna S-bag vrećica može se higijenski odložiti bez oblaka prašine, što je idealno za osobe koje pate od astme i alergija.
Robotski usisivač odlikuje se do dvostruko većom usisnom snagom¹ zahvaljujući kojoj hvata veliku prljavštinu poput mrvica i dlaka kućnih ljubimaca. Rješava prljavštinu koja se svakodnevno nakuplja na podu te uklanja sitnu prašinu iz tepiha i sagova³.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Гогси
27/10/2025
България
Dio promocije
Избора ми е много задоволителен
Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам
Prednosti
Чисти много прецизно
Mane
Не намирам
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Oohe
27/10/2025
България
Dio promocije
Перфектен робот
Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам
Prednosti
Тихо работи, чисти много добре, обира всичко
Mane
Не намирам
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
1 – U usporedbi s modelima XU2100/10 i XU2100/20.
2 – Ovisno o kontekstu i intenzitetu uporabe
3 – Testirano s najnižom postavkom usisne snage i razinom vlažnosti krpe za brisanje u načinu rada usisavanja i mokrog brisanja.
4 – Testirano u načinu rada samo za usisavanje s najnižom postavkom usisne snage.