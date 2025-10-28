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Serija 2000Robotski usisivač

XU2100/15

5
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Otkrijte jednostavnost povratka u čist dom
Uživajte u čišćenju bez napora: naš robotski usisivač briše i usisava uz do dvostruko veću usisnu snagu¹. Budite bezbrižni 70 dana² uz elegantnu stanicu za automatsko pražnjenje. Iskusite napredno čišćenje prilagođeno potrebama vašeg doma.
Pogledajte sve prednosti

Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora.

Otkrijte jednostavnost povratka u čist dom

  • Istovremeno usisavanje i brisanje

  • Dvostruko veća usisna snaga¹

  • Navigacija s pomoću LDS radara

  • Kompaktna stanica za auto. pražnjenje

  • Prilagodba uz aplikaciju HomeRun

Usisavanje i brisanje jednim potezom, lako čišćenje prašine i prljavštine

Usisavanje i brisanje jednim potezom, lako čišćenje prašine i prljavštine

Robot usisava i briše tvrde podove u jednom potezu kako bi uklonio tanki sloj prašine koji se na podovima nakuplja svaki dan. Uklanja više sitne prašine nego samo usisavanjem, tako da će vam stopala ostati čista čak i ako hodate bosi.

70 dana bezbrižnosti uz stanicu za automatsko pražnjenje

70 dana bezbrižnosti uz stanicu za automatsko pražnjenje

Budite bezbrižni 70 dana² uz elegantnu stanicu za automatsko pražnjenje. Robotski usisivač sam se automatski prazni u stanicu za automatsko pražnjenje. Stanica ima S-bag vrećicu od 3,0 litre koja može držati prašinu i prljavštinu prikupljenu tijekom 70 dana kako je ne biste morali često prazniti. Univerzalna S-bag vrećica može se higijenski odložiti bez oblaka prašine, što je idealno za osobe koje pate od astme i alergija.

Iznimno velika usisna snaga za hvatanje prašine i prljavštine

Iznimno velika usisna snaga za hvatanje prašine i prljavštine

Robotski usisivač odlikuje se do dvostruko većom usisnom snagom¹ zahvaljujući kojoj hvata veliku prljavštinu poput mrvica i dlaka kućnih ljubimaca. Rješava prljavštinu koja se svakodnevno nakuplja na podu te uklanja sitnu prašinu iz tepiha i sagova³.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

28/10/2025

България

България

Страхотна прахосмукачка

Прахосмукачката е страхотна. Справя се добре с тъмни подове и килими. Препоръчвам!

Prednosti

Голям контейнер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот

28/10/2025

България

България

Впечатлен съм, голямо удобство за дома

Има няколко неща, които ми направиха много добро впечатление още с първото пускане - тиха е, сканира отлично пода и няма пропуски, интелигентно се ориентира в пространството, а не с удар-връщане. Пести много време, прецизно почиства гладки повърхности. На килим се включва нещо като Турбо режим и силата на всмукване се увеличава значително. Батерията е достатъчна за един двустаен апартамент. Контейнерът с боклук се изпразва на всяка седмица, като роботът пускаме всеки ден.

Prednosti

Лесен, тих, удобен

Mane

Приложението може да бъде разширено откъм функции

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот

28/10/2025

България

България

Много удобно с контейнера за боклук, препоръчвам

Много добре се справя с кучешки косми и трохи по целия под. Пускам го два пъти на ден, за да поддържам хигиената на високо ниво, тъй като сме с 2 малки деца, едното от които лази. Приложението се синхронизира лесно, удобно се управлява през телефона. За апартамент 148кв.м е необходимо едно дозареждане по средата на цикъла, след което почистването продължава. Контейнерът изхвърлям на 2-3 дни или при индикация.

Prednosti

Удобство, спестява време и усилия, управлява се лесно през приложение

Mane

за сега не съм открила

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот

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Upozorenja

  1. 1 – U usporedbi s modelima XU2100/10 i XU2100/20.

  2. 2 – Ovisno o kontekstu i intenzitetu uporabe

  3. 3 – Testirano u načinu rada samo za usisavanje s najvišom postavkom usisne snage.

  4. 4 – Testirano u načinu rada samo za usisavanje s najnižom postavkom usisne snage.

  5. 5 – U usporedbi s veličinom priključne stanice serije HomeRun 3000 XU3100.