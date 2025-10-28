2 godine jamstva
Istovremeno usisavanje i brisanje
Dvostruko veća usisna snaga¹
Navigacija s pomoću LDS radara
Kompaktna stanica za auto. pražnjenje
Prilagodba uz aplikaciju HomeRun
Robot usisava i briše tvrde podove u jednom potezu kako bi uklonio tanki sloj prašine koji se na podovima nakuplja svaki dan. Uklanja više sitne prašine nego samo usisavanjem, tako da će vam stopala ostati čista čak i ako hodate bosi.
Budite bezbrižni 70 dana² uz elegantnu stanicu za automatsko pražnjenje. Robotski usisivač sam se automatski prazni u stanicu za automatsko pražnjenje. Stanica ima S-bag vrećicu od 3,0 litre koja može držati prašinu i prljavštinu prikupljenu tijekom 70 dana kako je ne biste morali često prazniti. Univerzalna S-bag vrećica može se higijenski odložiti bez oblaka prašine, što je idealno za osobe koje pate od astme i alergija.
Robotski usisivač odlikuje se do dvostruko većom usisnom snagom¹ zahvaljujući kojoj hvata veliku prljavštinu poput mrvica i dlaka kućnih ljubimaca. Rješava prljavštinu koja se svakodnevno nakuplja na podu te uklanja sitnu prašinu iz tepiha i sagova³.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Bandi_88
28/10/2025
България
Dio promocije
Страхотна прахосмукачка
Прахосмукачката е страхотна. Справя се добре с тъмни подове и килими. Препоръчвам!
Prednosti
Голям контейнер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ники77
28/10/2025
България
Dio promocije
Впечатлен съм, голямо удобство за дома
Има няколко неща, които ми направиха много добро впечатление още с първото пускане - тиха е, сканира отлично пода и няма пропуски, интелигентно се ориентира в пространството, а не с удар-връщане. Пести много време, прецизно почиства гладки повърхности. На килим се включва нещо като Турбо режим и силата на всмукване се увеличава значително. Батерията е достатъчна за един двустаен апартамент. Контейнерът с боклук се изпразва на всяка седмица, като роботът пускаме всеки ден.
Prednosti
Лесен, тих, удобен
Mane
Приложението може да бъде разширено откъм функции
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ifo_88
28/10/2025
България
Dio promocije
Много удобно с контейнера за боклук, препоръчвам
Много добре се справя с кучешки косми и трохи по целия под. Пускам го два пъти на ден, за да поддържам хигиената на високо ниво, тъй като сме с 2 малки деца, едното от които лази. Приложението се синхронизира лесно, удобно се управлява през телефона. За апартамент 148кв.м е необходимо едно дозареждане по средата на цикъла, след което почистването продължава. Контейнерът изхвърлям на 2-3 дни или при индикация.
Prednosti
Удобство, спестява време и усилия, управлява се лесно през приложение
Mane
за сега не съм открила
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
1 – U usporedbi s modelima XU2100/10 i XU2100/20.
2 – Ovisno o kontekstu i intenzitetu uporabe
3 – Testirano u načinu rada samo za usisavanje s najvišom postavkom usisne snage.
4 – Testirano u načinu rada samo za usisavanje s najnižom postavkom usisne snage.
5 – U usporedbi s veličinom priključne stanice serije HomeRun 3000 XU3100.