2 godine jamstva
XU2000/15
Istovremeno usisavanje i brisanje
Dvostruko veća usisna snaga¹
Navigacija s pomoću LDS radara
Prilagodba uz aplikaciju HomeRun
Robot usisava i briše tvrde podove u jednom potezu kako bi uklonio tanki sloj prašine koji se na podovima nakuplja svaki dan. Uklanja više sitne prašine nego samo usisavanjem, tako da će vam stopala ostati čista čak i ako hodate bosi.
Robotski usisivač odlikuje se do dvostruko većom usisnom snagom¹ zahvaljujući kojoj hvata veliku prljavštinu poput mrvica i dlaka kućnih ljubimaca. Rješava prljavštinu koja se svakodnevno nakuplja na podu te uklanja sitnu prašinu iz tepiha i sagova².
Robotski usisivač automatski povećava usisnu snagu kad je na tepihu ili sagu kako bi pokupio čestice sitne prašine skrivene duboko u tepihu².
Recenzije
1 – U usporedbi s modelima XU2000/10 i XU2000/20.
2 – Testirano u načinu rada samo za usisavanje s najvišom postavkom usisne snage.
3 – Testirano u načinu rada samo za usisavanje s najnižom postavkom usisne snage.