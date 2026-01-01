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Serija 2000Robotski usisivač

XU2000/15

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Preobrazite rutinu čišćenja usisavanjem i mokrim brisanjem u jednom potezu. Robotski usisivač s do dvostruko većom usisnom snagom¹. Osigurava temeljito čišćenje, povećava snagu na tepisima i pruža besprijekornu čistoću podova. Sve možete jednostavno kontrolirati s pomoću aplikacije HomeRun.
Pogledajte sve prednosti

Svakodnevno mokro i suho čišćenje bez napora.

Otkrijte jednostavnost povratka u čist dom

  • Istovremeno usisavanje i brisanje

  • Dvostruko veća usisna snaga¹

  • Navigacija s pomoću LDS radara

  • Prilagodba uz aplikaciju HomeRun

Usisavanje i brisanje jednim potezom, lako čišćenje prašine i prljavštine

Usisavanje i brisanje jednim potezom, lako čišćenje prašine i prljavštine

Robot usisava i briše tvrde podove u jednom potezu kako bi uklonio tanki sloj prašine koji se na podovima nakuplja svaki dan. Uklanja više sitne prašine nego samo usisavanjem, tako da će vam stopala ostati čista čak i ako hodate bosi.

Iznimno velika usisna snaga za hvatanje prašine i prljavštine

Iznimno velika usisna snaga za hvatanje prašine i prljavštine

Robotski usisivač odlikuje se do dvostruko većom usisnom snagom¹ zahvaljujući kojoj hvata veliku prljavštinu poput mrvica i dlaka kućnih ljubimaca. Rješava prljavštinu koja se svakodnevno nakuplja na podu te uklanja sitnu prašinu iz tepiha i sagova².

Automatski povećava usisnu snagu na tepihu

Automatski povećava usisnu snagu na tepihu

Robotski usisivač automatski povećava usisnu snagu kad je na tepihu ili sagu kako bi pokupio čestice sitne prašine skrivene duboko u tepihu².

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. 1 – U usporedbi s modelima XU2000/10 i XU2000/20.

  2. 2 – Testirano u načinu rada samo za usisavanje s najvišom postavkom usisne snage.

  3. 3 – Testirano u načinu rada samo za usisavanje s najnižom postavkom usisne snage.