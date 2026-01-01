Usisavanje i brisanje jednim potezom, lako čišćenje prašine i prljavštine

Robot usisava i briše tvrde podove u jednom potezu kako bi uklonio tanki sloj prašine koji se na podovima nakuplja svaki dan. Uklanja više sitne prašine nego samo usisavanjem, tako da će vam stopala ostati čista čak i ako hodate bosi.