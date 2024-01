Čisti do 180 minuta s jednim punjenjem baterije

Snažna litij-ionska baterija od 5200 mAh osigurava vrijeme rada do 180 minuta, što je dovoljno za do 185 m². Kad je razina napunjenosti baterije niska, robot se automatski vraća na stanicu za punjenje. Kad se baterija napuni, robot se vraća do mjesta gdje je stao kako bi nastavio s čišćenjem.