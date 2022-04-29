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  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+

Obustavljeno

Bežične Bluetooth® slušalice

SHB4305WT/00

3.7
| (15) Recenzije
Osjetite ih. BASS+
Malo, čvrsto kućište za iznenađujuće bogat zvuk. Bluetooth slušalice Philips BASS+ imaju zvučnike posebno prilagođene za snažan bas te pružaju odličnu zvučnu izolaciju i bežičnu slobodu za uživanje u vrhunskom ritmu.
Pogledajte sve prednosti

Osjetite ih. BASS+

  • Jedinice od 12,2 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

  • 6 sati reprodukcije

  • Izuzetno udobne

Snažne pogonske jedinice od 12,2 mm

Snažne pogonske jedinice od 12,2 mm

To je snažan bas koji vam omogućuje da doista osjetite ritam. Snažne pogonske jedinice od 12,2 mm iz elegantnog, kompaktnog kućišta reproduciraju gromoglasan bas.

Punjiva baterija pruža do 6 sati reprodukcije

Punjiva baterija pruža do 6 sati reprodukcije

Uz 6 sati reprodukcije imat ćete dovoljno napajanja za slušanje glazbe cijeli dan.

Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth bežična tehnologija

Lako uparite slušalice s bilo kojim Bluetooth uređajem i slušajte glazbu bežično.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.7

od 5

15

Recenzije

29/04/2022

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki!

Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.

Prednosti

bass, odporne na wodę, fajny design,

Mane

brak

Ova recenzija je napravljena za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ova recenzija je napravljena za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

19/02/2021

България

България

Звукът номер 1

Препоръчвам прекрасен звук и батерия но са много лесни изгубване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки

14/12/2020

Polska

Polska

Użytkowane od 1,5 roku

Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.

Prednosti

bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,

Mane

wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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