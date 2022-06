Do 100 upotreba za parnu sterilizaciju u mikrovalnoj pećnici po pakiranju

Svako pakiranje vrećica za parnu sterilizaciju u mikrovalnoj pećnici sadrži pet pojedinačnih vrećica, a svaka se vrećica može upotrijebiti do 20 puta. To znači da možete sterilizirati bočice za bebu, pumpe za izdajanje i ostali pribor do 100 puta sa samo jednim pakiranjem.