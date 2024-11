Podrška za više kamera/gledatelja; pozovite svoje voljene

Veza je potpuno sigurna i privatna. Možete pozvati svoje voljene da se priključe nadzoru, bez obzira na to gdje se nalazili, do ukupno 10 računa. Aplikacija podržava do 10 kamera i istovremena 3 gledatelja po kameri.