Obustavljeno
Zapanjujući ritmovi, munjevita svjetla
Pripremite se za oslobađanje ritma! ShoqBox SB300 tvrtke Philips emitira eksplozivan, snažan bas kroz dva bas emitera. Podignite atmosferu svjetlima koja pulsiraju u skladu s ritmom. Izdržljiv je te otporan na udarce i vodu pa zabavu možete organizirati bilo gdje.
Bluetooth®
Otporan na vodu i udarce
Svjetlo u više boja
Glasno reproducirajte glazbu - uvijek i svugdje. Uz ugrađenu punjivu bateriju možete uživati u svojoj glazbi bez gnjavaže koju uzrokuju zapetljani kabeli i nepraktična potraga za strujnom utičnicom. Sada uživajte u odličnoj glazbi uz slobodu pokreta.
Zakoračite prema svjetlu i osjetite snagu snažnih ritmova i munjevitih svjetala. Različite boje pulsiraju u ritmu glazbe, oživljavajući glazbu i unoseći jednu novu dimenziju zabave. Ako biste radije plesali u mraku, i to je u redu – pritisnite prekidač i svjetla će se isključiti.
Zahvaljujući ugrađenom mikrofonu, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvrsno.
4.9
od 5
9
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ajazz
10/07/2021
Polska
Dżwięk rewelacyjny.
Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.
Prednosti
Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.
Mane
Przydałoby się radio FM
Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2021-06-10
Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2021-06-10
Lord89
21/06/2019
Україна
Супер колонка
Не смотря на свой маленький размер колонка играет очень громко,занимает не много места,заряда хватало на 10 часов музыки.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець
Tinkoff
02/04/2019
Україна
Відмінна річ!
Не зважаючи на маленькі розміри видає чудовий звук! Зарядки вистачає надовго, особливо якщо не використовувати світлові ефекти. Зручна форма. Пристроєм цілком задоволений
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець