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Obustavljeno

ShoqBoxbežični prijenosni zvučnik

SB300B/00

4.9

| (9) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Zapanjujući ritmovi, munjevita svjetla

Pripremite se za oslobađanje ritma! ShoqBox SB300 tvrtke Philips emitira eksplozivan, snažan bas kroz dva bas emitera. Podignite atmosferu svjetlima koja pulsiraju u skladu s ritmom. Izdržljiv je te otporan na udarce i vodu pa zabavu možete organizirati bilo gdje.

Pogledajte sve prednosti

Zapanjujući ritmovi, munjevita svjetla

  • Bluetooth®

  • Otporan na vodu i udarce

  • Svjetlo u više boja

Ugrađena punjiva baterija održava zabavu živom

Glasno reproducirajte glazbu - uvijek i svugdje. Uz ugrađenu punjivu bateriju možete uživati u svojoj glazbi bez gnjavaže koju uzrokuju zapetljani kabeli i nepraktična potraga za strujnom utičnicom. Sada uživajte u odličnoj glazbi uz slobodu pokreta.

Uključite svjetla! Svjetla u više boja sijevaju u ritmu

Uključite svjetla! Svjetla u više boja sijevaju u ritmu

Zakoračite prema svjetlu i osjetite snagu snažnih ritmova i munjevitih svjetala. Različite boje pulsiraju u ritmu glazbe, oživljavajući glazbu i unoseći jednu novu dimenziju zabave. Ako biste radije plesali u mraku, i to je u redu – pritisnite prekidač i svjetla će se isključiti.

Ugrađeni mikrofon za pozive bez uporabe ruku

Zahvaljujući ugrađenom mikrofonu, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvrsno.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

9

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

10/07/2021

Polska

Polska

Dżwięk rewelacyjny.

Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.

Prednosti

Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.

Mane

Przydałoby się radio FM

Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2021-06-10

Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2021-06-10

21/06/2019

Україна

Україна

Супер колонка

Не смотря на свой маленький размер колонка играет очень громко,занимает не много места,заряда хватало на 10 часов музыки.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

02/04/2019

Україна

Україна

Відмінна річ!

Не зважаючи на маленькі розміри видає чудовий звук! Зарядки вистачає надовго, особливо якщо не використовувати світлові ефекти. Зручна форма. Пристроєм цілком задоволений

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

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