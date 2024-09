Dugotrajne žarulje

Pravo LED svjetlo kvaliteta je koja traje duže. Žarulje Philips Ultinon Pro3022 krasi trajni dizajn i sustav dvostrukog hlađenja: aktivno hlađenje AirCool u kombinaciji s aluminijskim toplinskim odvodom koji toplinu preusmjerava s ključnih dijelova svjetla. Nude vijek trajanja do 2000 sati, a to može biti do čak četiri puta duže od halogenih žarulja koje će zamijeniti***.