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Obustavljeno

2.1-kanalno 3D Blu-ray kućno kino

HTB7255D/12

1

| (1) Recenzije

Uživajte u filmovima i glazbi savršenog zvuka

Novo 3D Blu-ray kućno kino HTB7255D tvrtke Philips s 2.1-kanalnim zvukom pruža nenadmašnu jasnoću zvuka i doista realističan doživljaj surround zvuka. Stoga se pripremite za novu dimenziju omiljenih filmova i glazbe.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Uživajte u filmovima i glazbi savršenog zvuka

  • Pojačalo klase D

  • CinemaPerfect HD

  • Ugrađeni Wi-Fi i Bluetooth®

  • 500 W

Vrhunska pojačala klase D čuvaju svaki detalj zvuka

Vrhunska pojačala klase D čuvaju svaki detalj zvuka

Vrhunska pojačala klase D koje je razvila tvrtka Philips dizajnirana su tako da čuvaju originalni izvor zvuka radi veće preciznosti zvučnog signala, što znači da će se akustički detalji u glazbi i filmovima reproducirati upravo onako kako je to zamislio izvođač ili redatelj.

Reprodukcija glazbe s uređaja iPod/iPhone i punjenje

Reprodukcija glazbe s uređaja iPod/iPhone i punjenje.

Virtual Surround Sound za realističan filmski doživljaj

Virtual Surround Sound za realističan filmski doživljaj

Virtual Surround Sound tvrtke Philips stvara bogat i prožimajući surround zvuk iz sustava s manje od pet zvučnika. Vrlo napredni prostorni algoritmi vjerno reproduciraju značajke zvuka koji je prisutan u idealnom 5.1-kanalnom okruženju. Svaki vrlo kvalitetni stereo izvor pretvara se u realističan, višekanalni surround zvuk. Nema potrebe za kupnjom dodatnih zvučnika, kabela ili postolja za zvučnike kako biste mogli uživati u zvuku koji ispunjava prostoriju.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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1.0

od 5

1

Recenzije

5
4
3
2

03/08/2014

Polska

Polska

Cena zdecydowanie nie idzie w parze z jakością

Produkt zakupiony w styczniu 2014 roku, a do czerwca był już dwa razy w serwisie. Przestał reagować, wyłączał się. Po pierwszej naprawie nic się nie zmieniło, dopiero druga pomogła. Produkt jest wykonany głównie z błyszczącego plastiku, co sprawia, że po wizytach w serwisie nie wygląda już tak pięknie. Głośniki satelitarne, jak na swoje gabaryty mogłyby grać lepiej, dźwięk jest nieco plastikowy, subwoofer bez większych zastrzeżeń. Aplikacja Smart TV bardzo okrojona, nie znajdziemy tam takich aplikacji, jak np. TVN Player, Ipla, czy TVP. Do tego sama aplikacja bardzo się zawiesza i poruszanie się po niej wymaga wiele cierpliwości. Liczyłem na dobry, niewielki zestaw do małego pomieszczenia, ale jestem raczej zawiedziony i nie kupiłbym drugi raz tego urządzenia.

Ova recenzija je napravljena za HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1

Ova recenzija je napravljena za HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1

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