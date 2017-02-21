2 godine jamstva
Obustavljeno
650 W, metalni štapni nastavak
ProMix
Vrč od 0,5 l, XL sjeckalica, metlica
2 brzine, uključujući Turbo
Zahvaljujući posebnom valovitom obliku donjeg dijela štapa štapnog miksera možete biti sigurni da tijekom miješanja neće biti prskanja ili nereda.
Jedan nastavak za štapni mikser tvrtke Philips za tučenje šlaga, majoneze, smjese za kolače i drugih sastojaka. Čini vaš štapni mikser višenamjenskim i pruža razne mogućnosti.
XL dodatak za sjeckanje (1000 ml) za Philips štapni mikser omogućava sjeckanje velikih količina mesa, začinskog bilja, orašastih plodova, sira, čokolade i luka u roku od nekoliko sekundi.
4.8
od 5
50
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lucija2705
21/02/2017
Slovenija
Provjereni kupac
Ta izdelek ima odlične lastnosti
S paličnim mešalnikom sem izredno zadovoljna. Je zelo zmogljiv, priročen in praktičen. Zelo priporočam nakup.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik
Michal89
02/10/2019
Česká republika
Vynikajíci
Silný motor tohoto produktu dokáže za pár chvílí udělat kus práce a tím pádem ulehči přípravu jídla.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér
Sweetpanda36
07/07/2021
Україна
Те що потрібно все в одному
Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний
Prednosti
Все в одному
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер