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Obustavljeno

Daily CollectionŠtapni mikser

HR1627/00

4.8
| (50) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Više snage za glađe rezultate
Štapni mikser tvrtke Philips kombinira 650 W snage, tehnologiju miješanja ProMix i funkciju Turbo za glatke rezultate čak i kod zahtjevnih primjena. Zahvaljujući izuzetno velikoj sjeckalici i nastavcima za tučenje sada može sjeckati luk i tući vrhnje.
Pogledajte sve prednosti

Štapni mikser ProMix snage 650 W s funkcijom turbo

Više snage za glađe rezultate

  • 650 W, metalni štapni nastavak

  • ProMix

  • Vrč od 0,5 l, XL sjeckalica, metlica

  • 2 brzine, uključujući Turbo

Zaštita protiv prskanja na oštricama posebnog valovitog oblika

Zaštita protiv prskanja na oštricama posebnog valovitog oblika

Zahvaljujući posebnom valovitom obliku donjeg dijela štapa štapnog miksera možete biti sigurni da tijekom miješanja neće biti prskanja ili nereda.

Dodatni nastavak za tučenje vrhnja, majoneze i mnogih drugih sastojaka

Dodatni nastavak za tučenje vrhnja, majoneze i mnogih drugih sastojaka

Jedan nastavak za štapni mikser tvrtke Philips za tučenje šlaga, majoneze, smjese za kolače i drugih sastojaka. Čini vaš štapni mikser višenamjenskim i pruža razne mogućnosti.

Dodatna XL sjeckalica za sjeckanje velikih količina

Dodatna XL sjeckalica za sjeckanje velikih količina

XL dodatak za sjeckanje (1000 ml) za Philips štapni mikser omogućava sjeckanje velikih količina mesa, začinskog bilja, orašastih plodova, sira, čokolade i luka u roku od nekoliko sekundi.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

50

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

21/02/2017

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

Ta izdelek ima odlične lastnosti

S paličnim mešalnikom sem izredno zadovoljna. Je zelo zmogljiv, priročen in praktičen. Zelo priporočam nakup.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1627/00 Palični mešalnik

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Vynikajíci

Silný motor tohoto produktu dokáže za pár chvílí udělat kus práce a tím pádem ulehči přípravu jídla.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér

07/07/2021

Україна

Україна

Те що потрібно все в одному

Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний

Prednosti

Все в одному

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

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