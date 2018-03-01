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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Obustavljeno

Multi-Styler

HP8698/00

5

| (11) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Trenutna kreativnost, konstantna njega

Philips Multi-Styler pruža vam mogućnost oblikovanja najmodernijih frizura za svaku priliku uz istovremenu zaštitu kose.

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Trenutna kreativnost, konstantna njega

  • 6 nastavaka za oblikovanje

  • Temperatura od 190 C

  • Keramički premaz

  • Automatsko isključivanje

Hv. od 16 mm i nast. s čet. koji se navlači; pl. za ravn. i uvojke; 2 kopče

Hv. od 16 mm i nast. s čet. koji se navlači; pl. za ravn. i uvojke; 2 kopče

Philips Multi-Styler sadrži: hvataljku za kovrčanje od 16 mm za spiralne kovrče; četku za hvataljku od 16 mm za dodatni volumen; prilagodljivi nastavak 2-u-1 za sitne uvojke koji se može koristiti s pločama za ravnanje i uvijanje kako bi se kosa izravnala ili uvila; dvije kopče za kosu za lakše oblikovanje.

Keramički premaz na svakom nastavku koji se zagrijava

Keramički premaz na svakom nastavku koji se zagrijava

Keramički premaz za bolju njegu kose.

Temperatura oblikovanja od 190°C pruža dugotrajne rezultate

Temperatura oblikovanja od 190°C pruža dugotrajne rezultate

Temperatura oblikovanja od 190°C jamči dugotrajne rezultate te istovremeno smanjuje mogućnost oštećenja kose.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

11

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

01/03/2018

Česká republika

Česká republika

úžasný pomocník pro dlouhodobý styling vlasů

Tato ultralehká designová kulma v krásné tyrkysové barvě je mým skvělým pomocníkem pro vytvoření stylingu mých vlasů, který skutečně trvá! Kulma je za chviličku nahřátá a připravená k okamžitému použití. Keramický povrch nádstavců se postará o tom, aby nedošlo k poškození vlasů. Je proto vhodná pro časté použití. Nejvíce používám nádstavec pro krepování vlasů, díky kterému mám objemnou hřívu déle jak 1 týden! Po tuto dobu si vlasy ani nerozčesávám, jelikož nedochází k jejich zacuchání a vypadají skvěle jako čerstvě nakrepované. Jsem velice překvapená i z toho, že se mi nemastí vlasy a nemusím je tak často umývat jako když vlasy nakrepované nemám. S nádstavci pro tvorbu vln se ještě musím naučit pracovat, abych měla vlny pěkně jednotné a né každou jinou jako tomu bylo poprvé, když jsem si s nimi vlasy natáčela :-D Vše je uloženo v cestovní taštičce, mám tak své pomocníky kdykoliv po ruce a nemusím se obávat jejich poškození. Tuto úžasnou kulmu doporučuji všem, kteří si potrpí na stylingu svých vlasů, rádi jej obměňují a v neposlední řadě chtějí ušetřit peníze a čas za kadeřníka!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1

25/12/2014

Česká republika

Česká republika

Všestranná

Žehlička i kulma zároveň stojí za to, žehlí i kulmuje vlasy perfektně. Co se týče vln, musíte ale vědět jak na to :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1

27/10/2021

Україна

Україна

Бомба

Жена пользуется очень долго работает без проблем советую

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8698/00 Multi-Styler

Datum upotrebe 2019-10-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8698/00 Multi-Styler

Datum upotrebe 2019-10-27

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 