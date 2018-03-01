Obustavljeno
Trenutna kreativnost, konstantna njega
Philips Multi-Styler pruža vam mogućnost oblikovanja najmodernijih frizura za svaku priliku uz istovremenu zaštitu kose.
6 nastavaka za oblikovanje
Temperatura od 190 C
Keramički premaz
Automatsko isključivanje
Philips Multi-Styler sadrži: hvataljku za kovrčanje od 16 mm za spiralne kovrče; četku za hvataljku od 16 mm za dodatni volumen; prilagodljivi nastavak 2-u-1 za sitne uvojke koji se može koristiti s pločama za ravnanje i uvijanje kako bi se kosa izravnala ili uvila; dvije kopče za kosu za lakše oblikovanje.
Keramički premaz za bolju njegu kose.
Temperatura oblikovanja od 190°C jamči dugotrajne rezultate te istovremeno smanjuje mogućnost oštećenja kose.
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5.0
od 5
11
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Adéla
01/03/2018
Česká republika
úžasný pomocník pro dlouhodobý styling vlasů
Tato ultralehká designová kulma v krásné tyrkysové barvě je mým skvělým pomocníkem pro vytvoření stylingu mých vlasů, který skutečně trvá! Kulma je za chviličku nahřátá a připravená k okamžitému použití. Keramický povrch nádstavců se postará o tom, aby nedošlo k poškození vlasů. Je proto vhodná pro časté použití. Nejvíce používám nádstavec pro krepování vlasů, díky kterému mám objemnou hřívu déle jak 1 týden! Po tuto dobu si vlasy ani nerozčesávám, jelikož nedochází k jejich zacuchání a vypadají skvěle jako čerstvě nakrepované. Jsem velice překvapená i z toho, že se mi nemastí vlasy a nemusím je tak často umývat jako když vlasy nakrepované nemám. S nádstavci pro tvorbu vln se ještě musím naučit pracovat, abych měla vlny pěkně jednotné a né každou jinou jako tomu bylo poprvé, když jsem si s nimi vlasy natáčela :-D Vše je uloženo v cestovní taštičce, mám tak své pomocníky kdykoliv po ruce a nemusím se obávat jejich poškození. Tuto úžasnou kulmu doporučuji všem, kteří si potrpí na stylingu svých vlasů, rádi jej obměňují a v neposlední řadě chtějí ušetřit peníze a čas za kadeřníka!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1
Natka2001
25/12/2014
Česká republika
Všestranná
Žehlička i kulma zároveň stojí za to, žehlí i kulmuje vlasy perfektně. Co se týče vln, musíte ale vědět jak na to :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1
Анатол
27/10/2021
Україна
Бомба
Жена пользуется очень долго работает без проблем советую
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8698/00 Multi-Styler
Datum upotrebe 2019-10-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8698/00 Multi-Styler
Datum upotrebe 2019-10-27
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)