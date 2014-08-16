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Obustavljeno

Aparat za uvijanje kose koničnog oblika

HP8618/00

5

| (25) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod

Zdraviji način za usavršavanje uvojaka i valovite kose

Iznimno raskošne, nježne kovrče blistavog sjaja. Senzualni, moderni uvojci, puni i bogatog volumena… Novi dodatak za kovrče koničnog oblika Philips Care CurlControl omogućava vam oblikovanje kovrča raznih stilova, bez nepoželjnih utjecaja na zdravlje kose

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

zahvaljujući indikatoru spremnosti za kovrče

Zdraviji način za usavršavanje uvojaka i valovite kose

  • Konična cijev (13 – 25 mm)

  • Svilenkasto gladak keramički premaz

  • Temperatura od 130 – 200 C

  • Automatsko isključivanje

Jedinstveni indikator naznačuje kada je kovrčanje gotovo

Jedinstveni indikator naznačuje kada je kovrčanje gotovo

Uz jedinstveni indikator spremnosti za kovrče znat ćete kad je kovrča gotova zahvaljujući zvučnom signalu. Ova inovativna značajka omogućava postizanje prekrasnih kovrča i uvojaka bez pregrijavanja kose. Nakon što omotate kosu oko cijevi, odaberite jedno od tri vremena kovrčanja i pritisnite gumb. U korisničkom priručniku potražite preporuke naših stručnjaka za kosu kako biste pravilno odabrali vrijeme kovrčanja ovisno o tipu vaše kose i izgledu kakav želite postići.

Keramički premaz SilkySmooth dvostruko je glatkiji na vašoj kosi

Keramički premaz SilkySmooth dvostruko je glatkiji na vašoj kosi

Keramička cijev SilkySmooth, dvostruko glatkija od keramičke cijevi, osigurava manje statičkog elektriciteta te glađu, sjajniju i zdraviju kosu.

Pomoću digitalnih postavki možete podesiti aparat za uvijanje kose prema svom tipu kose

Pomoću digitalnih postavki možete podesiti aparat za uvijanje kose prema svom tipu kose

Digitalne postavke omogućavaju vam odabir temperature (130 - 200 °C) i vremena kovrčanja (5, 8 ili 10 s) koji će odgovarati vašem tipu kose i željenom izgledu.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

25

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

16/08/2014

Polska

Polska

super sprzęt

kiedy robię fale moim osobą to są pod wrażeniem że ta lokówka robi fale w tak krótki czas i jeszcze ładnie i z połyskiem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8618/00 Lokówka stożkowa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8618/00 Lokówka stożkowa

13/08/2014

Polska

Polska

Super produkt w niskiej cenie

wybrałam lokówkę stożkową, żeby mieć możliwość tworzenia loków różnego rodzaju, od luźnych fal po skręcone spiralki. Lokówka HP8618/00 w użyciu jest rewelacyjna. Używam jej przed każdą imprezą bo wiem że nigdy mnie nie zawiedzie. Dzięki wskaźnikowi wiem że loki są gotowe, to na prawdę ułatwia kręcenie włosów. Dodatkowo nawet jak zapomnę jej wyłączyć wiem że wyłączy się sama po 60 minutach więc mogę się bawić spokojnie :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8618/00 Lokówka stożkowa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8618/00 Lokówka stożkowa

12/07/2013

Polska

Polska

Wspaniały produkt do pielęgnacji włosów

Od kilku dni użytkuję lokówkę Philips Care CurlControl. Początkowo sceptycznie podchodziłam do lokówki o stożkowatym kształcie, czyli nie posiadającej "łapki" do przytrzymywania włosów podczas ich nakręcania. Jednak bardzo szybko opanowałam korzystanie, chociaż początkowo bałam się, że poparzę dłonie. Nic takiego nie miało miejsca:) Niezwykle pomocna okazała się instrukcja zawierająca ilustarcje wskazujące jak należy używać lokówki. Lokówka bardzo szybko się rozgrzewa, praktycznie od razu po włączeniu można kręcić. Niezwykle łatwo ją ustawić, włączyć i wyłączyć. Lokówka oprócz regulacji temperatury (od 130-200 stopni), posiada również wskaźnik, który krótkim, podwójnym dźwiękiem informuje kiedy lok jest gotowy. Mamy również możliwość ustawienia ile czasu- 5, 8 czy 10 sekund, ma minąć od czasu zakręcenia kosmyka włosów do sygnału dźwiękowego. To dodatkowy atut lokówki. Mianowicie każdy korzystający z tej lokówki może ustawić samodzielnie temperaturę i czas, żeby dopasować indywidualnie działanie lokówki do swojego rodzaju włosów.Niektórzy (w tym ja) mają włosy miękkie i podatne na układanie, więc w tym przypadku do uzyskania "loczka" wystarczy niższa temp. i krótszy czas. Inni, mający sztywne włosy będą potrzebowali więcej czasu i wyższej temperatury dla uzyskania podobnego efektu. Przy tych wszystkich innowacjach, ryzyko "przysmażenia/przypalenia" włosów praktycznie nie istnieje:) Pierwszego dnia użytkowania udało mi się zrobić "burzę fal" na głowie. Włosy wydawały się bardziej puszyste i wizualnie było ich więcej. Mój tata, gdy mnie zobaczył, stwierdził że wyglądam jak gwiazda filmowa. Ten komplement to najlepsza rekomendacja dla lokówki:)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8618/00 Lokówka stożkowa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8618/00 Lokówka stożkowa

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 