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Zdravije sušenje uz inovativni senzor
Sušilo za kosu ActiveCare tvrtke Philips ima jedinstveni senzor TempPrecision™ koji mjeri temperaturu kose i automatski smanjuje temperaturu kada je kosa suha. Održava zdravu vlažnost vaše kose.
2300 W
Senzor TempPrecision
Njega ionima
6 postavki brzine/temperature
Jedinstveni senzor TempPrecision™ mjeri temperaturu kose tijekom sušenja i automatski smanjuje temperaturu kada je kosa suha. Zdrava vlažnost ostaje u kosi, što kosu čini zdravom i sjajnom. LED indikator na vrhu sušila naznačuje da je senzor uključen.
Regeneracija ionima omogućava sušenje bez statičkog elektriciteta. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.
Keramički element isijava nježnu infracrvenu toplinu čija nježna toplina pomaže pri sušenju kose iznutra i štiti kosu od isušivanja uz jednako brzo i učinkovito sušenje.
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5.0
od 5
30
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jana K
05/05/2021
Česká republika
Vysoušeč vlasů HP8270/00
Zkušenosti velice dobré,snadné zacházení i čistění.Mam ho asi 5 let a stále dobrá výkonnost.Doporučiji pro krátké i dlouhé vlasy
Prednosti
Snadné ovládáni a dobře přenosný
Mane
bez připomínek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8270/00 Vysoušeč vlasů
Datum upotrebe 2019-05-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8270/00 Vysoušeč vlasů
Datum upotrebe 2019-05-05
Янко
02/09/2022
България
Provjereni kupac
Продукта е направен с мисъл за практичност.
Става и за деца. Работи безупречно. подходящ е за цялото семейство.
Prednosti
удобен, нисък шум, добра функционалност
Mane
няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8270/00 Сешоар
Datum upotrebe 2020-09-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8270/00 Сешоар
Datum upotrebe 2020-09-02
robjan5973
28/04/2015
Polska
Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów
Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8270/00 Suszarka do włosów
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8270/00 Suszarka do włosów
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)