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  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Obustavljeno

Sušilo za kosu

HP8270/00

5

| (30) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Zdravije sušenje uz inovativni senzor

Sušilo za kosu ActiveCare tvrtke Philips ima jedinstveni senzor TempPrecision™ koji mjeri temperaturu kose i automatski smanjuje temperaturu kada je kosa suha. Održava zdravu vlažnost vaše kose.

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Nježno sušenje kose

Zdravije sušenje uz inovativni senzor

  • 2300 W

  • Senzor TempPrecision

  • Njega ionima

  • 6 postavki brzine/temperature

TemPrecision osigurava potpunu zaštitu kose od pregrijavanja

TemPrecision osigurava potpunu zaštitu kose od pregrijavanja

Jedinstveni senzor TempPrecision™ mjeri temperaturu kose tijekom sušenja i automatski smanjuje temperaturu kada je kosa suha. Zdrava vlažnost ostaje u kosi, što kosu čini zdravom i sjajnom. LED indikator na vrhu sušila naznačuje da je senzor uključen.

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statič. elektriciteta

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statič. elektriciteta

Regeneracija ionima omogućava sušenje bez statičkog elektriciteta. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.

Keramički elementi pružaju bolju njegu zahvaljujući infracrvenoj toplini

Keramički elementi pružaju bolju njegu zahvaljujući infracrvenoj toplini

Keramički element isijava nježnu infracrvenu toplinu čija nježna toplina pomaže pri sušenju kose iznutra i štiti kosu od isušivanja uz jednako brzo i učinkovito sušenje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

30

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Vysoušeč vlasů HP8270/00

Zkušenosti velice dobré,snadné zacházení i čistění.Mam ho asi 5 let a stále dobrá výkonnost.Doporučiji pro krátké i dlouhé vlasy

Prednosti

Snadné ovládáni a dobře přenosný

Mane

bez připomínek

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8270/00 Vysoušeč vlasů

Datum upotrebe 2019-05-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8270/00 Vysoušeč vlasů

Datum upotrebe 2019-05-05

02/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Продукта е направен с мисъл за практичност.

Става и за деца. Работи безупречно. подходящ е за цялото семейство.

Prednosti

удобен, нисък шум, добра функционалност

Mane

няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8270/00 Сешоар

Datum upotrebe 2020-09-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8270/00 Сешоар

Datum upotrebe 2020-09-02

28/04/2015

Polska

Polska

Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów

Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8270/00 Suszarka do włosów

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8270/00 Suszarka do włosów

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 