14 prethodno postavljenih programa za kruh, tijesto, pekmez pa čak i jogurt

Pekač kruha tvrtke Philips ima 14 jednostavnih prethodno postavljenih programa za pečenje bilo kojeg kruha do savršenstva, od bogatog integralnog do kruha bez glutena te francuskog kruha i slatkih varijanti. Osim toga, omogućava pečenje posebnih vrsta kruha kao što su Borodinski i Uskršnji kruh te pripremu ukusnog tijesta za tjesteninu pa čak i pekmeza. Bez obzira na to što pečete, uvijek je ukusno i lako za pripremu jer prethodne postavke osiguravaju odgovarajuću temperaturu i vrijeme za postizanje najboljih mogućih rezultata. Ako vam se žuri, možete upotrijebiti brzi program za brže rezultate ili čak izuzetno brzi program koji pruža pečenje u roku od samo sat vremena.