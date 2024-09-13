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  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan

Obustavljeno

Viva CollectionPekač kruha

HD9046/90

4.3

| (20) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod

Doručkujte svjež kruh svaki dan

Uživat ćete u neodoljivom mirisu svježeg toplog kruha svako jutro! Vrlo je jednostavno… Navečer dodajte sastojke, mjerač vremena za odgodu postavite na sljedeće jutro i ostatak prepustite pekaču kruha.

Pogledajte sve prednosti

Birajte okus. Lako je i ukusno!

Doručkujte svjež kruh svaki dan

  • 14 izbornika (uklj. jogurt)

  • 1000 g

  • Crna

  • 13-satni timer za odgodu

14 prethodno postavljenih programa za kruh, tijesto, pekmez pa čak i jogurt

14 prethodno postavljenih programa za kruh, tijesto, pekmez pa čak i jogurt

Pekač kruha tvrtke Philips ima 14 jednostavnih prethodno postavljenih programa za pečenje bilo kojeg kruha do savršenstva, od bogatog integralnog do kruha bez glutena te francuskog kruha i slatkih varijanti. Osim toga, omogućava pečenje posebnih vrsta kruha kao što su Borodinski i Uskršnji kruh te pripremu ukusnog tijesta za tjesteninu pa čak i pekmeza. Bez obzira na to što pečete, uvijek je ukusno i lako za pripremu jer prethodne postavke osiguravaju odgovarajuću temperaturu i vrijeme za postizanje najboljih mogućih rezultata. Ako vam se žuri, možete upotrijebiti brzi program za brže rezultate ili čak izuzetno brzi program koji pruža pečenje u roku od samo sat vremena.

3 stupnja prepečenosti osiguravaju željenu koricu

3 stupnja prepečenosti osiguravaju željenu koricu

Zahvaljujući naprednom sustavu za kontrolu temperature, pekač kruha VIVA tvrtke Philips omogućava vam uživanje u točno onakvom kruhu kakav volite, bilo da se radi o kruhu svijetle, srednje ili tamne korice, a sve to jednostavnim pritiskom gumba na upravljačkoj ploči.

Pecite kruh u dvije veličine do 1 kg

Pecite kruh u dvije veličine do 1 kg

Pecite upravo onu količinu kruha koja odgovara vašim potrebama. Jednostavno odaberite veličinu štruce na upravljačkoj ploči kako biste ispekli kruh srednje veličine (750 g) ili veliki (1000 g), ovisno o svojim potrebama.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

20

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

13/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Kruh je vrlo ukusan. Nema mane. Čitam tuđi komentar kako su upute loše. Nije istina. Treba staviti sastojke kako stoji u receptima, i nema se što dalje razmišljati. Moj savjet je kupiti taj pekač slobodno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9046/90 Pekač kruha

Date of Use 2022-09-13

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9046/90 Pekač kruha

Date of Use 2022-09-13

07/09/2022

България

България

Прекрасен мултифункционален уред

С много технически възможности,гарантиращ прекрасен краен резултат.Любим на малки и големи

Prednosti

Компактен,икономичен, мултифункционален

Mane

Ами няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9046/90 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2020-09-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9046/90 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2020-09-07

26/10/2021

Україна

Україна

Все подобається

Користуюся хлібопічкою вже майже три роки. Хліб дуже смачний. Тісто теж тепер зробити легко і не проблема.

Prednosti

Велика кількість програм

Mane

Не має

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка

Date of Use 2019-10-26

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка

Date of Use 2019-10-26

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