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Doručkujte svjež kruh svaki dan
Uživat ćete u neodoljivom mirisu svježeg toplog kruha svako jutro! Vrlo je jednostavno… Navečer dodajte sastojke, mjerač vremena za odgodu postavite na sljedeće jutro i ostatak prepustite pekaču kruha.
14 izbornika (uklj. jogurt)
1000 g
Crna
13-satni timer za odgodu
Pekač kruha tvrtke Philips ima 14 jednostavnih prethodno postavljenih programa za pečenje bilo kojeg kruha do savršenstva, od bogatog integralnog do kruha bez glutena te francuskog kruha i slatkih varijanti. Osim toga, omogućava pečenje posebnih vrsta kruha kao što su Borodinski i Uskršnji kruh te pripremu ukusnog tijesta za tjesteninu pa čak i pekmeza. Bez obzira na to što pečete, uvijek je ukusno i lako za pripremu jer prethodne postavke osiguravaju odgovarajuću temperaturu i vrijeme za postizanje najboljih mogućih rezultata. Ako vam se žuri, možete upotrijebiti brzi program za brže rezultate ili čak izuzetno brzi program koji pruža pečenje u roku od samo sat vremena.
Zahvaljujući naprednom sustavu za kontrolu temperature, pekač kruha VIVA tvrtke Philips omogućava vam uživanje u točno onakvom kruhu kakav volite, bilo da se radi o kruhu svijetle, srednje ili tamne korice, a sve to jednostavnim pritiskom gumba na upravljačkoj ploči.
Pecite upravo onu količinu kruha koja odgovara vašim potrebama. Jednostavno odaberite veličinu štruce na upravljačkoj ploči kako biste ispekli kruh srednje veličine (750 g) ili veliki (1000 g), ovisno o svojim potrebama.
4.3
od 5
20
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zox55
13/09/2024
Hrvatska
Odličan
Kruh je vrlo ukusan. Nema mane. Čitam tuđi komentar kako su upute loše. Nije istina. Treba staviti sastojke kako stoji u receptima, i nema se što dalje razmišljati. Moj savjet je kupiti taj pekač slobodno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9046/90 Pekač kruha
Date of Use 2022-09-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9046/90 Pekač kruha
Date of Use 2022-09-13
Pete22
07/09/2022
България
Прекрасен мултифункционален уред
С много технически възможности,гарантиращ прекрасен краен резултат.Любим на малки и големи
Prednosti
Компактен,икономичен, мултифункционален
Mane
Ами няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9046/90 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2020-09-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9046/90 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2020-09-07
spdsem
26/10/2021
Україна
Все подобається
Користуюся хлібопічкою вже майже три роки. Хліб дуже смачний. Тісто теж тепер зробити легко і не проблема.
Prednosti
Велика кількість програм
Mane
Не має
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2019-10-26
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2019-10-26