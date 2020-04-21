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  • Savršeno personalizirano šišanje
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  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje
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  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje
  • Savršeno personalizirano šišanje

2+3 produljeno jamstvo

Hairclipper series 9000Bežični aparat za šišanje

HC9450/15

4.5
| (279) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Savršeno personalizirano šišanje
Philipsov Hair Clipper 9000 osigurava savršeno personalizirano šišanje. Uz 400 postavki duljine i oštrice od titanija, dobivate vrhunsku preciznost i snagu. Postignite savršene rezultate u skladu s gustoćom vaše kose.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

s motoriziranim češljevima

Savršeno personalizirano šišanje

  • Oštrice od titanija

  • 400 postavki duljine

  • 120 min bežične uporabe / 1 h punjenja

  • Do 5 godina jamstva

60 postavki duljine uz motorizirane gumbe

60 postavki duljine uz motorizirane gumbe

Pomoću gumba za upravljanje precizno odaberite i zaključajte željenu duljinu, birajući između više od 60 postavki duljine. Koristite češalj za podrezivanje uz precizne korake od 0,2 mm između 1 i 7 mm te 1 mm između 7 i 42 mm. Moguća je i uporaba bez češlja za kratko podrezivanje na 0,5 mm.

Oštrice od titanija koje se same oštre, podmazivanje nije potrebno

Oštrice od titanija koje se same oštre, podmazivanje nije potrebno

Uz Philips nikada nije bilo lakše dobro izgledati. Naše oštrice od titanija koje se same oštre nevjerojatno su dugotrajne, a čak i nakon 5 godina održavaju oštrinu koju su imale prvog dana

Senzor PowerAdapt pruža personaliziran doživljaj šišanja

Senzor PowerAdapt pruža personaliziran doživljaj šišanja

Ravnomjerno podrezana frizura, personalizirana za vas. Senzor PowerAdapt automatski podešava motor radi usklađivanja s vašom jedinstvenom gustoćom kose, osiguravajući točno odgovarajuću snagu rezanja pri bilo kojoj duljini.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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  • Award image AWARD-3620250

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

279

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

21/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odličan i za početnike!

Ljudi koji nisu frizeri rade sa njim odlično jer je kvalitetan!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

06/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ergonomičan i precizan

Na prvu mi je šišač djelovao malo robuzno i nezgrapno,pogotovo u odnosu na prijašnje Philips šišače i kod prvog šišanja malo mi je "bježao" u ruci... Kod idućeg uljepšavanja sebe,šišač je odlično "legao". Ovo mi je četvrti (ili peti) Philips-ov šišač u zadnjih 15-ak godina i definitivno je najbolji koji sam imao. Odlično leži u ruci,izuzetno je precizan i lijepog je dizajna,pogotovo kad zasvijetli "touch-pad". Jedina zamjerka ide na pakiranje... Takav bi se proizvod trebao isporučiti u prigodnoj torbici ili koferu a ne u običnom kartonu...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

01/09/2017

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

This product is excellent and I reccommend it.

Great product with great titanium blades, sharp and very good in cutting the hair.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

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Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje 

  1. Jamstvo osigurava pokrivenost u trajanju od 5 godina, uključujući standardno globalno jamstvo od 2 godine uz mogućnost dodatnog produženja u trajanju od 3 godine nakon registracije uređaja u roku od 90 dana od kupnje.

  2. Primjenjivo ekskluzivno za modele serija 5000, 7000 i 9000. Dostupno za globalno tržište, osim SAD-a, Kanade i Kine.