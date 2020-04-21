2 godine jamstva
Oštrice od titanija
400 postavki duljine
120 min bežične uporabe / 1 h punjenja
Do 5 godina jamstva
Pomoću gumba za upravljanje precizno odaberite i zaključajte željenu duljinu, birajući između više od 60 postavki duljine. Koristite češalj za podrezivanje uz precizne korake od 0,2 mm između 1 i 7 mm te 1 mm između 7 i 42 mm. Moguća je i uporaba bez češlja za kratko podrezivanje na 0,5 mm.
Uz Philips nikada nije bilo lakše dobro izgledati. Naše oštrice od titanija koje se same oštre nevjerojatno su dugotrajne, a čak i nakon 5 godina održavaju oštrinu koju su imale prvog dana
Ravnomjerno podrezana frizura, personalizirana za vas. Senzor PowerAdapt automatski podešava motor radi usklađivanja s vašom jedinstvenom gustoćom kose, osiguravajući točno odgovarajuću snagu rezanja pri bilo kojoj duljini.
Nagrade
4.5
od 5
279
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
BobRi
21/04/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Odličan i za početnike!
Ljudi koji nisu frizeri rade sa njim odlično jer je kvalitetan!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Mario76
06/07/2018
Hrvatska
Ergonomičan i precizan
Na prvu mi je šišač djelovao malo robuzno i nezgrapno,pogotovo u odnosu na prijašnje Philips šišače i kod prvog šišanja malo mi je "bježao" u ruci... Kod idućeg uljepšavanja sebe,šišač je odlično "legao". Ovo mi je četvrti (ili peti) Philips-ov šišač u zadnjih 15-ak godina i definitivno je najbolji koji sam imao. Odlično leži u ruci,izuzetno je precizan i lijepog je dizajna,pogotovo kad zasvijetli "touch-pad". Jedina zamjerka ide na pakiranje... Takav bi se proizvod trebao isporučiti u prigodnoj torbici ili koferu a ne u običnom kartonu...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Dm18
01/09/2017
Hrvatska
Provjereni kupac
This product is excellent and I reccommend it.
Great product with great titanium blades, sharp and very good in cutting the hair.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje
Jamstvo osigurava pokrivenost u trajanju od 5 godina, uključujući standardno globalno jamstvo od 2 godine uz mogućnost dodatnog produženja u trajanju od 3 godine nakon registracije uređaja u roku od 90 dana od kupnje.
Primjenjivo ekskluzivno za modele serija 5000, 7000 i 9000. Dostupno za globalno tržište, osim SAD-a, Kanade i Kine.