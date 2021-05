Prilagodljivi češljevi za kosu za najbolje rezultate šišanja

Aparat za šišanje isporučuje se s 3 prilagodljiva češlja za kosu: od 1 do 7 mm, od 7 do 24 mm i od 24 do 42 mm. Samo postavite neki od češljeva i moći ćete odabrati neku od više od 400 postavki duljine koje se mogu zaključati, uz 0,1 mm između svake duljine. Aparat za šišanje možete koristiti i bez češlja za kratko podrezivanje na 0,5 mm.